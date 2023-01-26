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Posted Сегодня, 12:55

Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

Белгородец разработал Telegram-бот для поиска ближайшего укрытия

26 января 2023, 12:55
Фото: Bel.ru
На текущий момент бот работает только для Белгорода, но автор собирается добавить и другие районы области. В основу программы легла опубликованная интерактивная карта укрытий.

Белгородец Андрей Созыкин разработал Telegram-бот для поиска ближайшего укрытия. Пока он активен только для областного центра, но автор собирается добавить и другие муниципалитеты. В основу программы легла интерактивная карта, на которой отмечены убежища.

Для проверки работоспособности бота необходимо отправить ему свою геопозицию или написать адрес местонахождения. После этого программа выдаст адреса с укрытиями, которые находятся поблизости.

На текущий момент разработка тестируется. Автор просит белгородцев присылать отзывы, чтобы корректировать работу бота. Оставить отзыв можно в личных сообщениях разработчика @SkyZion в Telegram.

Карта с укрытиями в Белгороде стала доступна в офлайн-режиме
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#Город#Общество#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Укрытия#Разработка#Наталья Корявых#Бот
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