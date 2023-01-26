Белгородец разработал Telegram-бот для поиска ближайшего укрытия

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Белгородец Андрей Созыкин разработал Telegram-бот для поиска ближайшего укрытия. Пока он активен только для областного центра, но автор собирается добавить и другие муниципалитеты. В основу программы легла интерактивная карта, на которой отмечены убежища.
Для проверки работоспособности бота необходимо отправить ему свою геопозицию или написать адрес местонахождения. После этого программа выдаст адреса с укрытиями, которые находятся поблизости.
На текущий момент разработка тестируется. Автор просит белгородцев присылать отзывы, чтобы корректировать работу бота. Оставить отзыв можно в личных сообщениях разработчика @SkyZion в Telegram.