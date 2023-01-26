Белгородец изобрёл для теробороны «трубу разведчика»

Ранее Вячеслав Гладков заявил, что сейчас число участников именных батальонов в Белгородской области насчитывает около тысячи человек. В ряды теробороны принимают даже возрастных людей и с ограничениями по здоровью. Главное — желание. У многих участников уже был боевой опыт.