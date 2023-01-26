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Published Сегодня, 10:59

Modified Сегодня, 11:01

Updated Сегодня, 11:01

Белгородец изобрёл для теробороны «трубу разведчика»

26 января 2023, 10:59
Фото: кадр из видео «Мира Белогорья»
О новом приспособлении для местных батальонов рассказали в репортаже «Мира Белогорья». Добровольцы на полигонах продолжают боевую подготовку.
Сюжет
СВО

Участников линии теробороны Белгородской области продолжают обучать на полигонах. На занятиях улучшают их физподготовку, учат обращаться с оружием и приходить на помощь товарищу в случае ранения, а также проводят боевое слаживание.

Среди добровольцев есть изобретательные люди. Например, один белгородец сделал для своих товарищей «трубу разведчика». Так в теробороне назвали перископ, который помогает бойцам во время зачистки зданий. Собрал «трубу» местный житель из подручных средств.

Ранее Вячеслав Гладков заявил, что сейчас число участников именных батальонов в Белгородской области насчитывает около тысячи человек. В ряды теробороны принимают даже возрастных людей и с ограничениями по здоровью. Главное — желание. У многих участников уже был боевой опыт.

Тероборона в Белгородском районе: для чего нужна, будут ли отравлять в зону СВО?
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#Ася Дугнист#Общество#Белгородская область#Тероборона#Добровольцы#Изобретение#СВО
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