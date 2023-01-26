Белгородец изобрёл для теробороны «трубу разведчика»

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Участников линии теробороны Белгородской области продолжают обучать на полигонах. На занятиях улучшают их физподготовку, учат обращаться с оружием и приходить на помощь товарищу в случае ранения, а также проводят боевое слаживание.
Среди добровольцев есть изобретательные люди. Например, один белгородец сделал для своих товарищей «трубу разведчика». Так в теробороне назвали перископ, который помогает бойцам во время зачистки зданий. Собрал «трубу» местный житель из подручных средств.
Ранее Вячеслав Гладков заявил, что сейчас число участников именных батальонов в Белгородской области насчитывает около тысячи человек. В ряды теробороны принимают даже возрастных людей и с ограничениями по здоровью. Главное — желание. У многих участников уже был боевой опыт.