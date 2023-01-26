«Антисанитария полная»: питьевую воду в укрытия Белгорода развозили на мусоровозах

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Утром 25 января жители Белгорода заметили, кто и на чём им привозит питьевую воду в укрытия. Как выяснилось, порой это делают мусоровозы. Причём — самодельные. На одной из улиц белгородка запечатлела трактор с прицепом, внутри которого стояли те самые бутыли с питьевой водой.
Помимо воды, в прицепе были остатки мусора. В качестве адреса женщина назвала УК «РЭУ № 9». Офис управляющей компании находится на улице Шаландина, 13.
На жалобу отреагировали мэр Белгорода Валентин Демидов и глава Госжилнадзора региона Михаил Бредихин. Демидов пообещал разобраться, почему сложилась такая ситуация. Бредихин же сообщил, что сообщение белгородки передали директору УК, чтобы тот принял меры.
Это уже не первый казус, касающийся временных укрытий в областном центре. Ранее мы писали, как жителям предложили в случае ЧП прятаться в частном подвале, который завален стройматериалами и другими вещами собственника. Тогда Валентин Демидов объяснил это тем, что подвал большой — места хватит всем.