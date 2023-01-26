«Антисанитария полная»: питьевую воду в укрытия Белгорода развозили на мусоровозах

Это уже не первый казус, касающийся временных укрытий в областном центре. Ранее мы писали, как жителям предложили в случае ЧП прятаться в частном подвале, который завален стройматериалами и другими вещами собственника. Тогда Валентин Демидов объяснил это тем, что подвал большой — места хватит всем.