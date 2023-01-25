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Posted Сегодня, 18:15

Published Сегодня, 18:15

Modified Сегодня, 18:17

Updated Сегодня, 18:17

Вячеслав Гладков прокомментировал появление Зеленского в телевизорах белгородцев

25 января 2023, 18:15
Фото: 1MI
В прямом эфире губернатор сообщил, что с украинской стороны была совершена попытка диверсии.

Днём 25 января жители Белгородской области смотрели телеканал СТС,  когда трансляция прервалась и началось выступление президента Украины Владимира Зеленского. Озадаченные белгородцы сразу сообщили об этом «Бел.Ру», а в тот же вечер произошедшее в вечернем прямом эфире прокомментировал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Насколько я знаю, была совершена попытка диверсии. Наши противники зашли с сигналом через спутник, поэтому в телевизорах появилось такое выступление. Но наши технические специалисты быстро отреагировали, сейчас принимаются все меры, чтобы такое больше не повторилось. Нас такими вещами не запугать.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Также в этот день случившийся инцидент объяснили в правительстве области: «произошла несанкционированная замена телесигнала со спутника с территорией вещания московского часового пояса». Причины произошедшего устанавливаются.

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