Вячеслав Гладков прокомментировал появление Зеленского в телевизорах белгородцев

Posted Сегодня, 18:15
Published Сегодня, 18:15
Modified Сегодня, 18:17
Updated Сегодня, 18:17
Днём 25 января жители Белгородской области смотрели телеканал СТС, когда трансляция прервалась и началось выступление президента Украины Владимира Зеленского. Озадаченные белгородцы сразу сообщили об этом «Бел.Ру», а в тот же вечер произошедшее в вечернем прямом эфире прокомментировал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Насколько я знаю, была совершена попытка диверсии. Наши противники зашли с сигналом через спутник, поэтому в телевизорах появилось такое выступление. Но наши технические специалисты быстро отреагировали, сейчас принимаются все меры, чтобы такое больше не повторилось. Нас такими вещами не запугать.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Также в этот день случившийся инцидент объяснили в правительстве области: «произошла несанкционированная замена телесигнала со спутника с территорией вещания московского часового пояса». Причины произошедшего устанавливаются.