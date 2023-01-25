Вячеслав Гладков прокомментировал появление Зеленского в телевизорах белгородцев

Днём 25 января жители Белгородской области смотрели телеканал СТС, когда трансляция прервалась и началось выступление президента Украины Владимира Зеленского. Озадаченные белгородцы сразу сообщили об этом «Бел.Ру», а в тот же вечер произошедшее в вечернем прямом эфире прокомментировал губернатор региона Вячеслав Гладков.