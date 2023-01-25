Вячеслав Гладков поздравил белгородцев с Татьяниным днём и Днём студента

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Published Сегодня, 04:57
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Губернатор Вячеслав Гладков 25 января поздравил белгородцев сразу с несколькими праздниками: Днём студента и Татьяниным днём. Поздравления глава региона опубликовал на своей странице в соцсетях.
Отдельную благодарность в День студента губернатор выразил молодым военнослужащим и их жёнам: «Мы гордимся вами, вашей стойкостью и мужеством. И всегда будем рядом».
Про остальную молодёжь губернатор тоже не забыл. Он отметил, что на фестивале КВН команда Белгородской области вышла в высшую лигу.
Поздравляю всю творческую молодежь, всю спортивную молодежь, всю креативную молодежь. У нас лучшая молодежь в стране, и недавно фестиваль КВН показал это. Наша команда вышла в высшую лигу. Три команды будут играть в этом сезоне в центральных лигах.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Глава региона также поздравил Татьян, которых в нашем регионе более 43 тысяч:
Я поздравляю всех Татьян. У нас их в Белгородской области более 43 тысяч. Самой молодой - две недели, а самой мудрой - уже почти 99 лет. Счастья, здоровья, любви. Мы вас любим, мы вами гордимся. Хотим, чтобы ваши близкие всегда любили и носили на руках.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области