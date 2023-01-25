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Posted Сегодня, 04:57

Published Сегодня, 04:57

Modified Сегодня, 04:59

Updated Сегодня, 04:59

Вячеслав Гладков поздравил белгородцев с Татьяниным днём и Днём студента

Сегодня, 04:57
Фото: 1MI
Слова поздравлений глава региона опубликовал на своей странице в соцсетях.

Губернатор Вячеслав Гладков 25 января поздравил белгородцев сразу с несколькими праздниками: Днём студента и Татьяниным днём. Поздравления глава региона опубликовал на своей странице в соцсетях.

Отдельную благодарность в День студента губернатор выразил молодым военнослужащим и их жёнам: «Мы гордимся вами, вашей стойкостью и мужеством. И всегда будем рядом».

Про остальную молодёжь губернатор тоже не забыл. Он отметил, что на фестивале КВН команда Белгородской области вышла в высшую лигу.

Поздравляю всю творческую молодежь, всю спортивную молодежь, всю креативную молодежь. У нас лучшая молодежь в стране, и недавно фестиваль КВН показал это. Наша команда вышла в высшую лигу. Три команды будут играть в этом сезоне в центральных лигах.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Глава региона также поздравил Татьян, которых в нашем регионе более 43 тысяч:

Я поздравляю всех Татьян. У нас их в Белгородской области более 43 тысяч. Самой молодой - две недели, а самой мудрой - уже почти 99 лет. Счастья, здоровья, любви. Мы вас любим, мы вами гордимся. Хотим, чтобы ваши близкие всегда любили и носили на руках.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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