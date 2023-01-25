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Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 13:49

Updated Сегодня, 13:49

Зоологи бьют тревогу из-за разрешения на отстрел кабанов

25 января 2023, 13:39
Фото: PxHere

В Орловской области разрешили отстреливать всех кабанов из-за угрозы АЧС

Согласно приказу, разрешение продлится до конца этого года. Но к тому времени орловских кабанов могут истребить полностью, пишет «Орелtimes».
Сюжет
Природа

В Орловской области вышел приказ, ужаснувший всех зоозащитников. С 20 января и вплоть до 31 декабря этого года в охотхозяйствах региона разрешили отстреливать всех кабанов подряд (дословно: «до 100-процентного изъятия»). Согласно приказу и. о. руководителя регионального департамента надзорной и контрольной деятельности Владимира Рыжикова, причина такого решения — угроза возникновения и распространения африканской чумы свиней.

Но профилактика и уничтожение — разные понятия. Так, учёные-зоологи считают, что это решение может стать причиной необратимых последствий в природе. Например, кабаны влияют на регулирование личинки майского жука, численность грызунов, разрыхляют землю в лесных массивах, способствуют восстановлению дубрав,

Заменить кабана в экологической ниже невозможно. Мы все завязаны в экологической системе, никто не знает, какую ниточку надо обрезать, чтобы человечество исчезло.
Наталья Вышегородских, кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии ОГУ

Теперь журналисты издания «Орелtimes» пытаются разобраться, кто стоит за этим решением. Их подозрения падают в том числе на бизнес.

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#Ася Дугнист#Орловская область#Природа#Общество#Браконьеры#Зоология#Кабаны#АЧС
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