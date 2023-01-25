Зоологи бьют тревогу из-за разрешения на отстрел кабанов

В Орловской области вышел приказ, ужаснувший всех зоозащитников. С 20 января и вплоть до 31 декабря этого года в охотхозяйствах региона разрешили отстреливать всех кабанов подряд (дословно: «до 100-процентного изъятия»). Согласно приказу и. о. руководителя регионального департамента надзорной и контрольной деятельности Владимира Рыжикова, причина такого решения — угроза возникновения и распространения африканской чумы свиней.