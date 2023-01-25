В мэрии не смогли ответить, когда полностью расселят белгородцев из аварийного дома

Напомним, дом признали аварийным и подлежащим сносу ещё в октябре 2021 года. А по словам одного из жителей Александра, в октябре 2022 года белгородцев обещали расселить. Почему практически за полтора года не установили условия и сроки расселения жильцов — хороший вопрос. И почему белгородцы были готовы в таком случае переезжать в новое жильё прошлой осенью — тоже.