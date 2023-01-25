В мэрии не смогли ответить, когда полностью расселят белгородцев из аварийного дома

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Ранее мы писали об аварийном доме № 16 на Михайловском шоссе в Белгороде. Жители бывшего общежития даже не боятся прилётов — будни страшнее. Они пытаются бороться за свои права пятый год. Пока что, судя по ответу мэрии, безуспешно. Хотя в региональном следкоме после нашей публикации пообещали провести доследственную проверку по признаку халатности.
В мэрии Белгорода сообщили, что у них на расселение 65 жилых помещений аварийного дома финансов нет. Из-за этого заявку с просьбой включить дом в действующую программу по отселению в министерство ЖКХ Белгородской области направили ещё в начале 2022 года. Но сроки и условия расселения до сих пор неизвестны.
В связи с недостаточностью собственных средств в городе Белгороде на полное расселение 65 жилых помещений дома № 16 по улице Михайловское шоссе администрацией города в начале 2022 года была направлена заявка в министерство жилищного коммунального хозяйства Белгородской области на включение мероприятий по отселению жильцов дома в действующую областную программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Конкретные сроки и условия расселения будут установлены программой.
ответ мэрии Белгорода
Напомним, дом признали аварийным и подлежащим сносу ещё в октябре 2021 года. А по словам одного из жителей Александра, в октябре 2022 года белгородцев обещали расселить. Почему практически за полтора года не установили условия и сроки расселения жильцов — хороший вопрос. И почему белгородцы были готовы в таком случае переезжать в новое жильё прошлой осенью — тоже.
До момента расселения управляющую компанию дома обязали обеспечивать работоспособное состояние инженерных коммуникаций и ремонтировать кровлю. Собственникам же порекомендовали содержать места общего пользования в «надлежащем состоянии», при необходимости — проводить ремонт.