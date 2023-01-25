В Белгородской области вещание на телеканале СТС прервали обращением Зеленского

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
25 января у подписчиков «Бел.Ру» из Дубового Белгородского района трансляция телеканала «СТС» была прервана, вместо неё на экранах показали обращение президента Украины Владимира Зеленского. Затем сигнал пропал. Аналогичная ситуация наблюдалась в нескольких районах области. Что произошло с трансляцией, пока неизвестно.
Напомним, что в последнее время белгородцы начали жаловаться на сбой в сигнале во время просмотра цифрового ТВ. В филиале РТРС «Белгородский областной радиотелевизионный передающий центр» предположили, что временное ухудшение сигнала вызвано работой устройств, препятствующих распространению телесигнала. На горячей линии РТРС сообщили, что сигнал на цифровом ТВ пропадает из-за сторонней помехи.