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Posted Сегодня, 14:01

Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

В Белгородской области вещание на телеканале СТС прервали обращением Зеленского

25 января 2023, 14:01
Фото: Bel.ru
Об этом «Бел.Ру» сообщили подписчики из Дубового.

25 января у подписчиков «Бел.Ру» из Дубового Белгородского района трансляция телеканала «СТС» была прервана, вместо неё на экранах показали обращение президента Украины Владимира Зеленского. Затем сигнал пропал. Аналогичная ситуация наблюдалась в нескольких районах области. Что произошло с трансляцией, пока неизвестно.

Напомним, что в последнее время белгородцы начали жаловаться на сбой в сигнале во время просмотра цифрового ТВ. В филиале РТРС «Белгородский областной радиотелевизионный передающий центр» предположили, что временное ухудшение сигнала вызвано работой устройств, препятствующих распространению телесигнала. На горячей линии РТРС сообщили, что сигнал на цифровом ТВ пропадает из-за сторонней помехи. 

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#Алина Харина#Телеканал#Обращение#Общество#Эксклюзив#Белгород#Белгородский район#Видео
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