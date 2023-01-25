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Posted Сегодня, 07:26

Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

В Белгородской области похоронили погибшего под Макеевкой в ходе СВО бойца

Сегодня, 07:26
Фото: Telegram-канал «Официальный Старый Оскол».
Сергей Гридчин из Старого Оскола погиб 3 января. О его смерти сообщили в Telegram-канале «Официальный Старый Оскол».

Стало известно о смерти ещё одного жителя региона в ходе спецоперации. 3 января погиб староосколец Сергей Гридчин. Это произошло под Макеевкой. Ранее мужчину мобилизовали. Попрощались с военнослужащим 23 января.

Ранее сообщалось о смерти 24-летнего жителя Ровеньского района Владимира Никитина. Молодой человек погиб в Херсонской области во время артиллерийского обстрела. Это случилось 28 октября.

Также в ходе спецоперации под Артёмовском погиб 29-летний Пётр Мальцев из Борисовского района. Известно, что он являлся добровольцем в ЧВК «Вагнер» и был штурмовиком.

Молодой военнослужащий из Белгородской области погиб в ходе артобстрела в зоне СВО
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#Наталья Корявых#Макеевка#Спецоперация#Операция на Украине#Белгородская область#Старый Оскол#Военнослужащий#Гибель#Похороны
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