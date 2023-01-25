В Белгородской области похоронили погибшего под Макеевкой в ходе СВО бойца

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Стало известно о смерти ещё одного жителя региона в ходе спецоперации. 3 января погиб староосколец Сергей Гридчин. Это произошло под Макеевкой. Ранее мужчину мобилизовали. Попрощались с военнослужащим 23 января.
Ранее сообщалось о смерти 24-летнего жителя Ровеньского района Владимира Никитина. Молодой человек погиб в Херсонской области во время артиллерийского обстрела. Это случилось 28 октября.
Также в ходе спецоперации под Артёмовском погиб 29-летний Пётр Мальцев из Борисовского района. Известно, что он являлся добровольцем в ЧВК «Вагнер» и был штурмовиком.