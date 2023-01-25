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Posted Сегодня, 16:56

Published Сегодня, 16:56

Modified Сегодня, 16:58

Updated Сегодня, 16:58

В Белгородском районе пропала 69-летняя женщина

25 января 2023, 16:56
Фото: vk.com/lizaalert_belgorod
Последний раз белгородку видели 24 января в посёлке Северный. Информацию о пропавшей женщине разместили в соцсетях поискового отряда «ЛизаАлерт».

Нина Стащенко пропала в посёлке Северный Белгородского района, её местонахождение неизвестно с 24 января. Белгородка ростом 160 см, плотного телосложения, с тёмно-русыми волосами и серыми глазами.

В день пропажи женщина была одета в тёмно-коричневое пальто, чёрные штаны, тёмно-синие сапоги с белой подошвой и розовый берет. В руках у белгородки была серая женская сумка.

Если вам что-то известно о местонахождении женщины, позвоните по номеру телефона горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 112.

Фото: vk.com/lizaalert_belgorod

Напомним, что в Старом Осколе разыскивают 33-летнюю Кристину Смирнову, чьё местонахождение неизвестно с 3 января. Также 25 января стало известно о пропаже католического священника из Польши, которого пару дней назад задержали в Белгороде. 

#Александра Склярова#Пропала#Происшествия#Новости Белгорода#Пропажа#Белгородский район#Северный
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