В Белгородском районе пропала 69-летняя женщина

Posted Сегодня, 16:56
Published Сегодня, 16:56
Modified Сегодня, 16:58
Updated Сегодня, 16:58
Нина Стащенко пропала в посёлке Северный Белгородского района, её местонахождение неизвестно с 24 января. Белгородка ростом 160 см, плотного телосложения, с тёмно-русыми волосами и серыми глазами.
В день пропажи женщина была одета в тёмно-коричневое пальто, чёрные штаны, тёмно-синие сапоги с белой подошвой и розовый берет. В руках у белгородки была серая женская сумка.
Если вам что-то известно о местонахождении женщины, позвоните по номеру телефона горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 112.
Напомним, что в Старом Осколе разыскивают 33-летнюю Кристину Смирнову, чьё местонахождение неизвестно с 3 января. Также 25 января стало известно о пропаже католического священника из Польши, которого пару дней назад задержали в Белгороде.