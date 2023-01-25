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Posted Сегодня, 14:47

Published Сегодня, 14:47

Modified Сегодня, 14:50

Updated Сегодня, 14:50

В белгородском правительстве прокомментировали выступление Зеленского на местном ТВ

25 января 2023, 14:47
Фото: 1MI
Кадры с президентом Украины белгородцы увидели на телеканале СТС. Вещание прервалось выступлением политика. Власти сообщили, что произошла несанкционированная замена телесигнала со спутника.

В областном правительстве прокомментировали ситуацию с перерывом телевизионного вещания в Белгородской области. Во время просмотра телеканала СТС трансляция прервалась, а белгородцы увидели обращение президента Украины Владимира Зеленского. Власти объяснили, что случилось.

25 января произошла несанкционированная замена телесигнала со спутника с территорией вещания московского часового пояса, действиями оперативных дежурных был осуществлён переход на приём сигнала с резервного спутника, и трансляция телесигнала пошла в штатном режиме. Причины устанавливаются. 
комментарий областного правительства 

Напомним, в районе 17:00 в Сети начали массово появляться сообщения о том, что вместо трансляции на СТС появилось обращение Зеленского. После этого сигнал пропал. Такая ситуация была в нескольких районах области.

 

В Белгородской области вещание на телеканале СТС прервали обращением Зеленского
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#Наталья Корявых#Общество#Белгородская область#Белгород#Белгородский район#Зеленский#Вещание#Стс#Перерыв#Телеканал
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В Белгородской области вещание на телеканале СТС прервали обращением Зеленского
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