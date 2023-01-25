В белгородском правительстве прокомментировали выступление Зеленского на местном ТВ

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
В областном правительстве прокомментировали ситуацию с перерывом телевизионного вещания в Белгородской области. Во время просмотра телеканала СТС трансляция прервалась, а белгородцы увидели обращение президента Украины Владимира Зеленского. Власти объяснили, что случилось.
25 января произошла несанкционированная замена телесигнала со спутника с территорией вещания московского часового пояса, действиями оперативных дежурных был осуществлён переход на приём сигнала с резервного спутника, и трансляция телесигнала пошла в штатном режиме. Причины устанавливаются.
комментарий областного правительства
Напомним, в районе 17:00 в Сети начали массово появляться сообщения о том, что вместо трансляции на СТС появилось обращение Зеленского. После этого сигнал пропал. Такая ситуация была в нескольких районах области.