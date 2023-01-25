В Белгороде цифровому ТВ мешают устройства, препятствующие распространению сигнала

Напомним, что вчера, 24 января, на горячей линии РТРС сообщили, что сигнал на цифровом ТВ пропадает из-за сторонней помехи. Стоит отметить, что от белгородцев в редакцию «Бел.Ру» на работу ТВ поступило масса жалоб. Местные жители сообщали, что экран ТВ периодически становится чёрным и на несколько секунд пропадает сигнал.