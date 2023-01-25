В Белгороде цифровому ТВ мешают устройства, препятствующие распространению сигнала

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Под постом «Бел.Ру» в соцсетях о жалобах на плохую работу цифрового ТВ в Белгороде филиал РТРС «Белгородский областной радиотелевизионный передающий центр» сообщил, что оборудование в настоящий момент работает в штатном режиме и полностью исправно. В филиале предположили, что временное ухудшение сигнала вызвано работой устройств, препятствующих распространению телесигнала.
В Центре надеются, что ситуация с плохой работой ТВ в ближайшее время стабилизируется. Также в филиале подчеркнули, что для хорошего приёма сигнала стоит использовать качественные приёмные антенны и оборудование.
Некоторые жители Белгорода также сообщают «Бел.Ру», что сегодня, 25 января, телевидение начало работать без помех и прерываний сигнала.
Напомним, что вчера, 24 января, на горячей линии РТРС сообщили, что сигнал на цифровом ТВ пропадает из-за сторонней помехи. Стоит отметить, что от белгородцев в редакцию «Бел.Ру» на работу ТВ поступило масса жалоб. Местные жители сообщали, что экран ТВ периодически становится чёрным и на несколько секунд пропадает сигнал.