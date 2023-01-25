В Белгороде пропал священник, а аварийный дом никак не расселят: итоги дня

Люди вынуждены жить в разваливающемся доме. Причём проблемы там начались ещё в 2015 году. Сам дом признали аварийным только в 2021 году. В мэрии также отметили, что в начале 2022 года направили заявку в министерство ЖКХ региона на включение мероприятий по отселению жильцов дома в действующую областную программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда.