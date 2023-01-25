В Белгороде пропал священник, а аварийный дом никак не расселят: итоги дня

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Пропавший священник
В Белгороде пропал католический священник из Польши Марк Бакежински. Правозащитники предполагают, что его могли задержать. Известно, что священнослужителя его друзья и знакомые не могут найти в течение трёх днёх.
В пресс-службе УМВД по региону «Бел.Ру» ответили, что пропажа Марка — это «не их тема». Марк Бакежински — священник католического прихода, настоятель, монах-францисканец. В России он живёт уже два десятка лет.
Спустя время выяснилось, что священника могли осудить по статье за мелкое хулиганство. Соответствующая информация есть на сайте Белгородского районного суда.
Аварийный дом
В мэрии Белгорода не смогли ответить, когда расселят аварийный дом — бывшее общежитие на Михайловском шоссе, 16. Как оказалось, у городской администрации нет денег на расселение.
Люди вынуждены жить в разваливающемся доме. Причём проблемы там начались ещё в 2015 году. Сам дом признали аварийным только в 2021 году. В мэрии также отметили, что в начале 2022 года направили заявку в министерство ЖКХ региона на включение мероприятий по отселению жильцов дома в действующую областную программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
Путин и Гладков
Накануне губернатор встретился с президентом и доложил о ситуации в Белгородской области. Вячеслав Гладков и Владимир Путин обсудили проблемные для региона вопросы, которые в основном касались спецоперации на Украине.
Гладков рассказал о гибели 25 белгородцев и ещё о 96 пострадавших жителях региона. Был поднят вопрос восстановления домов и строительства нового жилья для населения приграничья, которому пришлось уехать в ПВР из-за неспокойной обстановки.