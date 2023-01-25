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Posted Сегодня, 07:36

Published Сегодня, 07:36

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

В Белгороде пропал католический священник из Польши

Сегодня, 07:36
Фото: Марк Бакежински / «ВКонтакте»
Священника католического прихода Белгорода Марка Бакежински трое суток не могут найти его друзья и знакомые: по данным правозащитников, мужчину могли задержать.

Марк Бакежински — священник католического прихода, настоятель, монах-францисканец. В России он живёт уже двадцать лет. По словам правозащитника Меркачевой, пару дней назад мужчину в Белгороде задержали «полицейские или какие-то люди, представившиеся так».

Дело было так. Вышел прогуляться  и пропал. Через сутки пришла СМС: «Меня задержали». Близкие обратились в полицию, но там ответили, что не знают ничего. Двое суток ищут.
Telegram-канал «МеркачеваПрава»

Как «Бел.Ру» сообщили в пресс-службе УМВД по региону, пропажа Марка — это «не их тема».

Корреспонденты обратились за комментарием к Константину Казначееву, знакомому пропавшего. Мужчина ответил, что сам пытается разобраться в произошедшем, а «в приходе от комментариев отказываются даже в личном порядке».

Если верить странице Бакежински во «ВКонтакте», последний раз мужчина был в сети три дня назад. Самый поздний пост на стене Марка датируется 2016 годом — священник редко что публиковал в своей социальной сети. Родился Бакежински в польском городе Плоньске, образование получил в Кракове.

Отметим, что меньше недели назад католического священника-поляка из Новочеркасска Михала Мжыглуду суд признал виновным в нарушении миграционного законодательства. Мужчине назначили штраф в 2000 рублей с выдворением за пределы России. Покинуть страну он будет должен самостоятельно.

Не так давно православный священник из Белгородской области Феодор Шумских вместе с семьёй тайно уехал из России. Он попросил политическое убежище в США из-за позиции по СВО.

Белгородский священник попросил политическое убежище в США из-за позиции по СВО
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