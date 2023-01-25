В Белгороде пропал католический священник из Польши

Если верить странице Бакежински во «ВКонтакте», последний раз мужчина был в сети три дня назад. Самый поздний пост на стене Марка датируется 2016 годом — священник редко что публиковал в своей социальной сети. Родился Бакежински в польском городе Плоньске, образование получил в Кракове.