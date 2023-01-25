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Posted Сегодня, 09:58

Published Сегодня, 09:58

Modified Сегодня, 10:00

Updated Сегодня, 10:00

В Белгороде 77-летний пенсионер перехитрил аферистов и помог задержать одного из них

Сегодня, 09:58
Фото: PxHere
У белгородца просили деньги якобы на помощь внучке после ДТП, но мужчина раскрыл обман и сам обратился в полицию. Одного из участников преступной схемы задержали, сообщили в УМВД.

17 января в Белгороде мошенники пытались выманить деньги у 77-летнего пенсионера, но сами попались на обман. Горожанину позвонила якобы внучка и рассказала, как стала виновницей аварии — переходила дорогу в неположенном месте.

Автомобилистка, по рассказу девушки, сильно пострадала, её отвезли в больницу в тяжёлом состоянии. После в разговор вмешались «сотрудники полиции» и вовсе сообщили, что пострадавшая женщина была беременна и у неё случился выкидыш.

Чтобы смягчить наказание «внучки», дедушку попросили подсобить с деньгами на лечение пострадавшей — 850 тыс. рублей бы вполне хватило. Но у белгородца таких денег не было, поэтому «полицейские» согласились и на 150 тысяч.

Пенсионер сначала запаниковал, но быстро пришёл в себя. Он в процессе разговора выяснил, что мошенники не знают возраста его внучки. Пожилой мужчина понял, что его пытаются обмануть. Белгородец подыграл аферистам и согласился на встречу, чтобы передать деньги, после чего обратился в полицию.

Оперативным службам удалось задержать 18-летнего курьера, который приехал за деньгами. Он нашёл себе эту работу в интернете.

Против студента за покушение на мошенничество возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 159 УК РФ. Теперь ему грозит лишение свободы, а дедушке за помощь вручили памятный подарок и благодарственное письмо.

Мэр Белгорода обратится в полицию из-за следователей-мошенников
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