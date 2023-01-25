В Белгороде 77-летний пенсионер перехитрил аферистов и помог задержать одного из них

Пенсионер сначала запаниковал, но быстро пришёл в себя. Он в процессе разговора выяснил, что мошенники не знают возраста его внучки. Пожилой мужчина понял, что его пытаются обмануть. Белгородец подыграл аферистам и согласился на встречу, чтобы передать деньги, после чего обратился в полицию.