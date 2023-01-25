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Posted Сегодня, 22:01

Published Сегодня, 22:01

Modified Сегодня, 22:01

Updated Сегодня, 22:01

Центральный пляж Белгорода ждёт трёхлетняя реконструкция

Сегодня, 22:01
Начнутся работы уже в этом году, сообщил Валентин Демидов.

В 2023 году в областном центре начнутся строительно-монтажные работы по благоустройству Центрального пляжа за железнодорожным вокзалом. Продлятся они три года и завершатся только в 2025 году, рассказал мэр Белгорода Валентин Демидов.

Градоначальнику в ходе прямого эфира 24 января пожаловались, что на пляже за ж/д вокзалом сплошная глина, почти не осталось песка, а детские площадки выглядят очень грустными. И попросил городские власти навести там порядок.

В ответ Валентин Демидов сообщил, что Центральный пляж за вокзалом ждёт трёхлетняя масштабная реконструкция, которая начнётся уже в 2023 году.

В этом году мы рассчитываем начать первый этап строительно-монтажных работ. Проектно-сметная документация уже в стадии прохождения экспертизы.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Правда, Валентин Валентинович не сообщил, о каком именно береге пляжа идёт речь — левом, правом или обоих сразу.

В сентябре 2022 года губернатор Белгородской области назвал проект реконструкции Центрального пляжа города типовым и поручил его переделать. Видимо, с этим связана задержка старта работ на объекте — ранее благоустройство пляжа планировали завершить до конца 2022 года. На пляже должны появиться деревянные лежаки, оборудованное место для захода в воду и комфортная зона для рыбаков.

Напомним, на левом берегу Центрального пляжа Белгорода появится огромный парк аттракционов стоимостью около 1,5 млрд рублей. Первую его очередь должны запустить к 5 августа 2023 года. Назвать парк планировали «Сиргиз» — это одно из древних названий Северского Донца, на берегу которого его и возведут. Реализацией проекта занимается богатейший бизнесмен Белгородской области Владимир Зотов.

Гладков поручил переделать проект реконструкции Центрального пляжа в Белгороде
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#Ася Дугнист#Город#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов#Центральный пляж#Городской пляж#Реконструкция
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