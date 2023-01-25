Центральный пляж Белгорода ждёт трёхлетняя реконструкция

В сентябре 2022 года губернатор Белгородской области назвал проект реконструкции Центрального пляжа города типовым и поручил его переделать. Видимо, с этим связана задержка старта работ на объекте — ранее благоустройство пляжа планировали завершить до конца 2022 года. На пляже должны появиться деревянные лежаки, оборудованное место для захода в воду и комфортная зона для рыбаков.