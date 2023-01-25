Центральный пляж Белгорода ждёт трёхлетняя реконструкция

Posted Сегодня, 22:01
Published Сегодня, 22:01
Modified Сегодня, 22:01
Updated Сегодня, 22:01
В 2023 году в областном центре начнутся строительно-монтажные работы по благоустройству Центрального пляжа за железнодорожным вокзалом. Продлятся они три года и завершатся только в 2025 году, рассказал мэр Белгорода Валентин Демидов.
Градоначальнику в ходе прямого эфира 24 января пожаловались, что на пляже за ж/д вокзалом сплошная глина, почти не осталось песка, а детские площадки выглядят очень грустными. И попросил городские власти навести там порядок.
В ответ Валентин Демидов сообщил, что Центральный пляж за вокзалом ждёт трёхлетняя масштабная реконструкция, которая начнётся уже в 2023 году.
В этом году мы рассчитываем начать первый этап строительно-монтажных работ. Проектно-сметная документация уже в стадии прохождения экспертизы.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Правда, Валентин Валентинович не сообщил, о каком именно береге пляжа идёт речь — левом, правом или обоих сразу.
В сентябре 2022 года губернатор Белгородской области назвал проект реконструкции Центрального пляжа города типовым и поручил его переделать. Видимо, с этим связана задержка старта работ на объекте — ранее благоустройство пляжа планировали завершить до конца 2022 года. На пляже должны появиться деревянные лежаки, оборудованное место для захода в воду и комфортная зона для рыбаков.
Напомним, на левом берегу Центрального пляжа Белгорода появится огромный парк аттракционов стоимостью около 1,5 млрд рублей. Первую его очередь должны запустить к 5 августа 2023 года. Назвать парк планировали «Сиргиз» — это одно из древних названий Северского Донца, на берегу которого его и возведут. Реализацией проекта занимается богатейший бизнесмен Белгородской области Владимир Зотов.