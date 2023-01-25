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Posted Сегодня, 08:55

Published Сегодня, 08:55

Modified Сегодня, 08:57

Updated Сегодня, 08:57

Тероборона Белгородской области насчитывает порядка тысячи человек

Сегодня, 08:55
Фото: Артем Черненко / 1MI
Губернатор сообщил Владимиру Путину, что батальоны сформированы ещё в начале 2022 года. В них входят люди с боевым опытом, которые не подходят для участия в СВО по состоянию здоровья или в силу возраста.
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СВО

Вячеслав Гладков раскрыл число белгородцев, которые состоят в именных батальонах Белгородской области. Сформировали их ещё в начале 2022 года, когда началась спецоперация. Сейчас в батальоны входит примерно тысяча человек.

Есть именные батальоны, которые сформированы с начала 2022 года, — это порядка тысячи человек.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

В тероборону берут тех, кто хочет защитить свои дома и семьи, но не может пойти на СВО из-за состояния здоровья или неподходящего возраста. Например, в одном из батальонов в запасе есть 70-летний доброволец. Белгородцев обучают опытные инструкторы с боевым опытом.

При этом, по информации главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, вооружать белгородские батальоны самообороны не будут. Причина такого решения — выполнение «сопутствующих» задач. Это, скорее, народные дружины, они не входят в состав ВС РФ.

Тероборона в Белгородском районе: для чего нужна, будут ли отравлять в зону СВО?
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#Ася Дугнист#Тероборона#Спецоперация#Общество#Бойцы#Безопасность#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Владимир Путин#СВО
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