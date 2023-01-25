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Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Стройкомпания выкупила троллейбусную подстанцию в Белгороде за 7,6 млн рублей

25 января 2023, 12:06
Фото: 1MI
Подстанция стала первым проданным имуществом муниципального предприятия. Об этом сообщает «Ъ-Черноземье». Покупателем стало белгородское ООО «Инвестпромэлит».

Троллейбусную подстанцию в Белгороде выкупило местное ООО «Строительная компания „Инвестпромэлит“». Здание площадью 240,3 кв. метра фирма приобрела за 7,6 млн рублей. Это стало первым проданным имуществом муниципального предприятия.

Строительная компания «Инвестпромэлит» зарегистрирована в Белгороде в 2013 году. В 2021 году выручка общества составила 157,9 млн рублей, чистая прибыль — 181 тыс. рублей. Занимается организация строительством жилых и нежилых зданий.

Напомним, троллейбусы и депо в областном центре выставили на торги за 449,5 млн рублей. Имущество разделено на 14 лотов. В первые семь вошли здания и сооружения, а во второй — сами троллейбусы.

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#Общество#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Троллейбусы#Аукцион#Подстанция#Инвестпромэлит#Наталья Корявых
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