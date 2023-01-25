Стройкомпания выкупила троллейбусную подстанцию в Белгороде за 7,6 млн рублей

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Троллейбусную подстанцию в Белгороде выкупило местное ООО «Строительная компания „Инвестпромэлит“». Здание площадью 240,3 кв. метра фирма приобрела за 7,6 млн рублей. Это стало первым проданным имуществом муниципального предприятия.
Строительная компания «Инвестпромэлит» зарегистрирована в Белгороде в 2013 году. В 2021 году выручка общества составила 157,9 млн рублей, чистая прибыль — 181 тыс. рублей. Занимается организация строительством жилых и нежилых зданий.
Напомним, троллейбусы и депо в областном центре выставили на торги за 449,5 млн рублей. Имущество разделено на 14 лотов. В первые семь вошли здания и сооружения, а во второй — сами троллейбусы.