Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:50

Published Сегодня, 12:50

Modified Сегодня, 12:52

Updated Сегодня, 12:52

Стали известны победители конкурса оформления Белгорода к Новому году

25 января 2023, 12:50
Фото: 1MI
Наградили за старания детские сады и школы, а также самих горожан. Победителям положена премия от 15 до 40 тыс. рублей в зависимости от места. Соответствующее распоряжение опубликовала мэрия.

Названы победители городского ежегодного конкурса «Белгород новогодний». Обладателей первых трёх мест решили поощрить денежными премиями. За первое место её размер составил 40 тыс. рублей, за второе и третье — 30 тыс. и 15 тыс. рублей соответственно. Награждают школы и детские сады, бизнес и самих горожан.

В номинации «Волшебные сказки и зимние сны» выиграли школа № 41, Центр образования № 1 и школа № 35. В номинации «Ёлок много не бывает» победителями стали детсад № 25, школа № 10 и детский сад № 87 «Кораблик».

В номинации «Зимние узоры» награды достались Ольге Украинской с 5 Августа, 29б, Елене Супрун с Некрасова, 64 и Наталье Протасенко с Костюкова, 63. Также горожане получили премии в номинации «Новый год в моём окне».

Отдельно награждали управляющие компании за украшение дворов, а также предприятия. В общем на премии из городского бюджета выделили 705 тыс. рублей.

Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов советовался с горожанами о том, стоит ли сохранить в городе новогоднее убранство. Белгородцы решили, что украшения останутся до конца января.

Новогодние украшения в Белгороде останутся до конца января
Узнать подробнее
Читайте также:
В период новогодних праздников белгородцы не попались на рубке ёлок в лесахБелгородцы предложили оставить в городе новогоднее оформление до конца январяКак белгородцы украшали дома к новогодним праздникам: видео
#Наталья Корявых#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Награждение победителей#Премия#Белгород новогодний#Конкурс
Подпишитесь
В Белгородской области вещание на телеканале СТС прервали обращением Зеленского
Сегодня, 14:01
Стройкомпания выкупила троллейбусную подстанцию в Белгороде за 7,6 млн рублей
Сегодня, 12:06
В Белгороде цифровому ТВ мешают устройства, препятствующие распространению сигнала
Сегодня, 13:35
В мэрии не смогли ответить, когда полностью расселят белгородцев из аварийного дома
Сегодня, 09:16
«Фактически находимся на передовой». Что Гладков доложил Путину о ситуации в регионе
Сегодня, 10:53
В белгородском правительстве прокомментировали выступление Зеленского на местном ТВ
Сегодня, 14:47