Стали известны победители конкурса оформления Белгорода к Новому году

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Названы победители городского ежегодного конкурса «Белгород новогодний». Обладателей первых трёх мест решили поощрить денежными премиями. За первое место её размер составил 40 тыс. рублей, за второе и третье — 30 тыс. и 15 тыс. рублей соответственно. Награждают школы и детские сады, бизнес и самих горожан.
В номинации «Волшебные сказки и зимние сны» выиграли школа № 41, Центр образования № 1 и школа № 35. В номинации «Ёлок много не бывает» победителями стали детсад № 25, школа № 10 и детский сад № 87 «Кораблик».
В номинации «Зимние узоры» награды достались Ольге Украинской с 5 Августа, 29б, Елене Супрун с Некрасова, 64 и Наталье Протасенко с Костюкова, 63. Также горожане получили премии в номинации «Новый год в моём окне».
Отдельно награждали управляющие компании за украшение дворов, а также предприятия. В общем на премии из городского бюджета выделили 705 тыс. рублей.
Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов советовался с горожанами о том, стоит ли сохранить в городе новогоднее убранство. Белгородцы решили, что украшения останутся до конца января.