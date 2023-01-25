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Posted Сегодня, 13:51

Published Сегодня, 13:51

Modified Сегодня, 13:53

Updated Сегодня, 13:53

Сколько студентов учится в вузах и ссузах в Белгородской области

25 января 2023, 13:51
Фото: Bel.ru

В белгородских вузах насчитывается более 47 тыс. студентов

В День студента Белгородстат опубликовал количество обучающихся в вузах и ссузах региона.

В Белгородстате рассказали, сколько студентов обучается в Белгородской области. Статистику опубликовали ко Дню студента.

В регионе насчитывается шесть вузов, в которых учатся 47,1 тыс. человек. Из них 48,5% девушек. Ссузов в области работает 34. В них проходят обучение 39,3 тыс. человек. Доля девушек составила 47,3%.

Всего в ЦФО насчитывается 969 учебных заведений высшего и средне-профессионального образования. В Центральном федеральном округе расположено 36% университетов и 22% ссузов. В общем в них учится 2,2 млн человек — треть всех студентов страны.

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#Наталья Корявых#Общество#Белгородская область#Белгород#Вуз#Ссуз
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