Сколько студентов учится в вузах и ссузах в Белгородской области

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
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Updated Сегодня, 13:53
В Белгородстате рассказали, сколько студентов обучается в Белгородской области. Статистику опубликовали ко Дню студента.
В регионе насчитывается шесть вузов, в которых учатся 47,1 тыс. человек. Из них 48,5% девушек. Ссузов в области работает 34. В них проходят обучение 39,3 тыс. человек. Доля девушек составила 47,3%.
Всего в ЦФО насчитывается 969 учебных заведений высшего и средне-профессионального образования. В Центральном федеральном округе расположено 36% университетов и 22% ссузов. В общем в них учится 2,2 млн человек — треть всех студентов страны.