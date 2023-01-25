С начала СВО от обстрелов в Белгородской области пострадали 16 школ

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
24 января на рабочей встрече губернатор Вячеслав Гладков и президент Владимир Путин обсудили безопасность и развитие Белгородской области.
С безопасностью пока в силу оперативной обстановки есть проблемы. Во время обстрелов ВСУ повреждения получили свыше 50 бюджетных зданий, 16 из которых — школы.
Из-за риска прилётов в 11 приграничных муниципалитетах, включая Белгород, введён дистанционный формат обучения. Воспитанники детских садов тоже сидят по домам, дежурные группы работают для тех, кто не может оставить ребёнка дома.
За качество онлайн-обучения переживают родители школьников. Но в данной ситуации речь идёт о сохранности жизни.
Есть переживания, потому что удалёнка есть удалёнка. Переживаем за качество образования, но исходим из той ситуации, что безопасность превыше всего. Жизнь детей дороже.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Открывать двери школ в ближайшее время из-за неспокойной обстановки не планируют. Дистанционный режим работы действует с 10 октября 2022 года, ранее его продлили как минимум до конца марта.