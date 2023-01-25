С начала недели трое белгородцев погибли в огне

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
С начала недели в Белгородской области во время пожаров погибли три человека. Сразу две трагедии произошли 24 января, ещё одна — днём ранее.
24 января спасатели ликвидировали шесть пожаров, однако не обошлось без жертв. Жизнь человека унесло возгорание на улице Речной в Белгороде. Сообщение в службу спасения поступило в 19:03. Пожар потушили уже в 19:20.
Также 24 января в селе Соболевка в Валуйском горокруге загорелся жилой дом в переулке Мира. О происшествии стало известно в 21:04. К 21:26 пожар полностью ликвидировали. Одного пострадавшего спасти не удалось.
23 января в огне погиб ещё один белгородец. Это произошло в селе Вязовое Краснояружского района. Загорелся жилой дом. По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при готовке.