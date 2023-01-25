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Posted Сегодня, 09:32

Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

С начала недели трое белгородцев погибли в огне

Сегодня, 09:32
Фото: ГУ МЧС по Белгородской области
Только 24 января в результате возгораний умерли два человека. Трагедии произошли в Белгороде, Валуйском горокруге и Краснояружском районе, сообщили в региональном ГУ МЧС.
Сюжет
Пожар

С начала недели в Белгородской области во время пожаров погибли три человека. Сразу две трагедии произошли 24 января, ещё одна — днём ранее.

24 января спасатели ликвидировали шесть пожаров, однако не обошлось без жертв. Жизнь человека унесло возгорание на улице Речной в Белгороде. Сообщение в службу спасения поступило в 19:03. Пожар потушили уже в 19:20.

Также 24 января в селе Соболевка в Валуйском горокруге загорелся жилой дом в переулке Мира. О происшествии стало известно в 21:04. К 21:26 пожар полностью ликвидировали. Одного пострадавшего спасти не удалось.

23 января в огне погиб ещё один белгородец. Это произошло в селе Вязовое Краснояружского района. Загорелся жилой дом. По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при готовке.

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#Происшествия#Пожар#Белгородская область#Белгород#Валуйский горокруг#Краснояружский район#Погибшие#Возгорание#Наталья Корявых
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