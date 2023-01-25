«Полученный опыт пригодится»: Путин оценил работу белгородских властей в условиях СВО

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
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Updated Сегодня, 07:03
Владимир Путин оценил работу белгородской команды в условиях СВО. По словам президента, власти региона работают стабильно, ритмично и в целом эффективно.
Как заявил Путин, он неоднократно обсуждал трудности Белгородской области с главой региона по телефону. Меры, направленные на стабилизацию ситуации, президент считает эффективными. Он уверен, что полученный опыт пригодится в любом случае.
Напомним, накануне Вячеслав Гладков и Владимир Путин провели встречу. Они обсудили вопросы, касающиеся спецоперации и обстрелов Белгородской области. В регионе за это время погибли 25 человек, 96 мирных жителей получили ранения. От атак ВСУ пострадали 2,5 тыс. домов, 2 тыс. из них восстановили. Глава региона попросил у президента финансовой помощи для строительства домов жителям приграничья.