«Полученный опыт пригодится»: Путин оценил работу белгородских властей в условиях СВО

Напомним, накануне Вячеслав Гладков и Владимир Путин провели встречу. Они обсудили вопросы, касающиеся спецоперации и обстрелов Белгородской области. В регионе за это время погибли 25 человек, 96 мирных жителей получили ранения. От атак ВСУ пострадали 2,5 тыс. домов, 2 тыс. из них восстановили. Глава региона попросил у президента финансовой помощи для строительства домов жителям приграничья.