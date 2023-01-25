Под Белгородом разыскивают пенсионерку в розовом берете

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
В Северном Белгородского района пропала 69-летняя Нина Стащенко. Местонахождение пенсионерки неизвестно с 24 января.
Рост белгородки — 160 см, телосложение плотное, волосы тёмно-русые, глаза серые. В день пропажи она была одета в тёмно-коричневое пальто, чёрные штаны, тёмно-синие сапоги с белой подошвой, розовый берет. С собой носила серую сумку.
Всех тех, кто что-либо знает о пропавшей, просят позвонить на горячую линию отряда по телефону 8 800 700 54 52 (бесплатно по РФ) или 112.
Напомним, в регионе также разыскивают пропавшую в Старом Осколе Кристину Смирнову. С 3 января местонахождение женщины неизвестно.