Под Белгородом разыскивают пенсионерку в розовом берете

Рост белгородки — 160 см, телосложение плотное, волосы тёмно-русые, глаза серые. В день пропажи она была одета в тёмно-коричневое пальто, чёрные штаны, тёмно-синие сапоги с белой подошвой, розовый берет. С собой носила серую сумку.