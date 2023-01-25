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Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Под Белгородом разыскивают пенсионерку в розовом берете

25 января 2023, 13:23
Фото: группа поискового отряда «Лиза Алерт»
69-летняя Нина Стащенко пропала в посёлке Северный 24 января. Информацию о поисках опубликовали в группе отряда «Лиза Алерт».
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Поиски

В Северном Белгородского района пропала 69-летняя Нина Стащенко. Местонахождение пенсионерки неизвестно с 24 января.

Рост белгородки — 160 см, телосложение плотное, волосы тёмно-русые, глаза серые. В день пропажи она была одета в тёмно-коричневое пальто, чёрные штаны, тёмно-синие сапоги с белой подошвой, розовый берет. С собой носила серую сумку.

Всех тех, кто что-либо знает о пропавшей, просят позвонить на горячую линию отряда по телефону 8 800 700 54 52 (бесплатно по РФ) или 112.

Напомним, в регионе также разыскивают пропавшую в Старом Осколе Кристину Смирнову. С 3 января местонахождение женщины неизвестно.

Фото: группа поискового отряда «Лиза Алерт»
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#Наталья Корявых#Происшествия#Пропал пенсионер#Поиски#Белгородская область#Белгородский район#Лиза Алерт
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