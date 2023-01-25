Организаторы ПМЭФ-2023 сообщили о старте набора волонтеров

В 2023 году помощь волонтеров в организации форума потребуется с 7 по 18 июня. Всего к работе привлекут 60 человек, которые будут готовить площадку для форума, а также сопровождать гостей мероприятия и представителей СМИ. Помимо прочего, волонтерам предстоит работать и на тематических стендах.