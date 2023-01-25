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Организаторы ПМЭФ-2023 сообщили о старте набора волонтеров

25 января 2023, 17:45
Фото: photo.roscongress.org
Росконгресс при содействии Ассоциации волонтерских центров приступил к набору волонтеров из российских регионов для участия в подготовке Петербургского международного экономического форума – 2023.

Претенденты пройдут предварительный отбор в рамках программы мобильности волонтеров. Заявки принимаются до 28 февраля включительно.

В 2023 году помощь волонтеров в организации форума потребуется с 7 по 18 июня. Всего к работе привлекут 60 человек, которые будут готовить площадку для форума, а также сопровождать гостей мероприятия и представителей СМИ. Помимо прочего, волонтерам предстоит работать и на тематических стендах.

В отборе могут участвовать граждане РФ старше 18 лет, владеющие английским языком на уровне Upper-Intermediate (B2) и выше. Также обязательной для будущих волонтеров является регистрация и заявка на волонтерство на портале congress.ru. Весомым преимуществом станет опыт в области добровольчества, подтвержденный на площадке DOBRO.RU. Об этом сообщает newsnn.ru.

Претенденты, не отвечающие перечисленным требованиям, не смогут пройти последующие отборочные этапы. После первичного отбора кандидатов ожидает онлайн-тест на определение их уровня владения английским и личностных качеств. Затем проводится персональное интервью (частично на английском языке), а также интервью с оргкомитетом форума.

60 волонтерам, преодолевшим все этапы отбора, организуют проезд к месту проведения форума и обратно, а также питание и проживание.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) является одним из самых масштабных мировых деловых событий. ПМЭФ проводят на протяжении 26 лет, а с 2006 года в нем участвует президент России, под патронатом которого проводится мероприятие. Информационный партнер ПМЭФ-2023 - медиахолдинг 1MI.

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