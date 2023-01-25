На всё согласны: какие торги в Белгородской области прошли без снижения стоимости

Ещё один договор, который подписали в результате торгов без снижения стоимости, был заключён между дирекцией ЖКХ и благоустройства Губкинского горокруга и МУП «Автодор». Начальная стоимость и предложение составило 49 100 000 рублей. За эти средства в 2022 году подрядчик оказал услуги по содержанию (подметанию и уборке) территории Губкина. Кроме того, исполнитель стал единственным, кто принял участие в торгах.