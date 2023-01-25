На всё согласны: какие торги в Белгородской области прошли без снижения стоимости

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Закупки с минимальным снижением стоимости можно охарактеризовать как низкоэффективные и низкоконкурентные по смыслу. Журналисты «Бел.Ру» с помощью аналитической системы «Маркер» проанализировали подобные торги и узнали кто и с какой целью заключал контракты.
К примеру, в 2022 году управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области заключило контракт с компанией «Белгороддорстрой» на ремонт дороги Валуйки-Казинка-Вериговка. Начальная цена контракта составила 518 344 184 рублей. С таким же предложением выступила фирма «Белгороддорстрой». В итоге 28 июня 2022 года стороны подписали договор. По плану работы должны были завершить 28 февраля 2023 года, однако 30 декабря 2022 года по соглашению ведомства и фирмы договор расторгли. Фактически было оплачено 371 134 760 рублей.
Кроме того, что торги прошли без снижения стоимости, «Белгороддорстрой» стал единственным участником электронного аукциона.
В феврале 2022 года администрация Алексеевского горокруга подписала контракт с компанией «Автомост» на капремонт автодорожного моста через реку Тихая Сосна в Алексеевке. Стоимость договора составила 240 765 313 рублей. Торги состоялись без снижения начальной стоимости. Также компания «Автомост» стала единственным участником аукциона. По плану завершить работы подрядчик должен до октября 2023 года.
Отдел капстроительства администрации Красногвардейского района подписал контракт с компанией «Белгороддорстрой». Подрядчик должен построить подъездную автодорогу к научно-исследовательскому центру «Бирюч». Начальная стоимость контракта составляла 220 000 000 рублей. С таким же предложением на аукционе выступила фирма «Белгороддорстрой». В итоге в августе 2022 года стороны подписали договор. Плановое окончание исполнения — сентябрь 2023 года.
В марте 2022 года управление капстроительства Шебекинского горокруга заключило контракт с компанией «Герба». Подрядчик должен до марта 2023 года отремонтировать автодороги в муниципалитете. Стоимость работ по итогу электронного аукциона составила 200 000 000 рублей. Эта же сумма являлась и начальной. При этом в документах аналитической системы сказано, что плановый срок исполнения контракта был продлён. К тому же исполнитель является субъектов МСП и единственным участником торгов.
Без снижения начальной стоимости контракт заключило управления капстроительства в Губкине. Подрядчиком выступило МУП «Автодор». Стоимость ремонта автомобильных дорог в Губкине составила 189 813 000 рублей. Контракт подписали в феврале 2022 года. Работы завершили в июле, а должны были в сентябре. Кроме этого, унитарное предприятие стало единственным участником торгов.
В апреле 2022 года администрация Вейделевского района заключила контракт на ремонт улично-дорожной сети в Вейделевке. Начальная цена контракта составляла 92 666 780 рублей. Такое же предложение поступило на торги и от компании «Белгороддорстрой». Кроме этого, подрядчик стал единственным участником аукциона. А ещё плановый срок исполнения контракта был продлён. В итоге работы должны завершить до апреля 2023 года.
В феврале 2022 года администрация Ивнянского района заключила контракт без снижения стоимости на торгах с компанией «Белдорстрой». Подрядчик отремонтировал внутриуличную сеть в посёлке Ивня. Стоимость работ составила 51 844 536 рублей. Контракт должен был завершиться в сентябре 2022 года, однако фактическое окончание — декабрь 2022 года.
Ещё один договор, который подписали в результате торгов без снижения стоимости, был заключён между дирекцией ЖКХ и благоустройства Губкинского горокруга и МУП «Автодор». Начальная стоимость и предложение составило 49 100 000 рублей. За эти средства в 2022 году подрядчик оказал услуги по содержанию (подметанию и уборке) территории Губкина. Кроме того, исполнитель стал единственным, кто принял участие в торгах.
А в октябре 2022 года администрация Новооскольского горокруга подписала договор с фирмой «Белдорстрой» на ремонт автодороги по ул. Успенская — ул. Кирова в Новом Осколе. Плановое окончание работ — сентябрь 2023 года. Начальная стоимость контракта составила 48 341 820 рублей. С подобным предложением выступил подрядчик, который ко всему прочему стал единственным участником аукциона.
Подобная ситуация произошла и с договором, который подписало управление строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ракитянского района с фирмой «Белзнак». Подрядчик восстановил покрытие автодороги в с. Меловое Ракитянского района. Начальная стоимость и предложенная сумма составила 31 124 794 рублей. К тому же компания «Белзнак» стала единственной, кто принял участие в аукционе.
По итогам, основная часть вышеописанных процедур закупок была связана с дорожной отраслью. Возможно, это связано с ускоренными темпами ремонта дорог, либо же это направление является одним из самых уязвимых с точки зрения электронных аукционов, ведь за работы данного рода власти готовы платить немалые деньги, а желающих выполнить заказы с каждым днём становится всё больше.