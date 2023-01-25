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Posted Сегодня, 14:35

Published Сегодня, 14:35

Modified Сегодня, 14:37

Updated Сегодня, 14:37

Морозно и без осадков: какую погоду в Белгородской области обещают в четверг

25 января 2023, 14:35
Фото: 1MI
В ночное время 26 января ожидается от -7 °С до -12 °С. Днём синоптики обещают от -4 °С до +1 °С. Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.
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Погода

В Белгородской области в четверг, 26 января, обещают морозную погоду, без осадков. Ночью 7-12 °С ниже нуля. Днём от -4 °С до +1 °С.

В Белгороде температура опустится до -8 °С в ночное время. Днём потеплеет до -2 °С. Аналогичная погода ожидается и в пятницу, 27 января.

В выходные также будет небольшой мороз ночью. Обещают до -8 °С. Днём до -3 °С. С понедельника, 30 января, станет немного теплее. 31 января в областном центре выпадет снег.

В Белгородскую область во вторник вернутся морозы
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Мороз#Общество#Погода
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