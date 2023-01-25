Морозно и без осадков: какую погоду в Белгородской области обещают в четверг

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
В Белгородской области в четверг, 26 января, обещают морозную погоду, без осадков. Ночью 7-12 °С ниже нуля. Днём от -4 °С до +1 °С.
В Белгороде температура опустится до -8 °С в ночное время. Днём потеплеет до -2 °С. Аналогичная погода ожидается и в пятницу, 27 января.
В выходные также будет небольшой мороз ночью. Обещают до -8 °С. Днём до -3 °С. С понедельника, 30 января, станет немного теплее. 31 января в областном центре выпадет снег.