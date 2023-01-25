Мэр Белгорода обратится в полицию из-за следователей-мошенников

Posted Сегодня, 21:30
Published Сегодня, 21:30
Modified Сегодня, 21:30
Updated Сегодня, 21:30
Как рассказала женщина, по телефону ей позвонил якобы следователь, представился, сказал ей номер своего удостоверения и сообщил, что на имя белгородки была оформлена генеральная доверенность на однофамильца для взятия кредита. Далее попросил под запись произнести фамилию, имя, отчество.
Потом звонок был перенаправлен в Центробанк, представитель банка задавал вопросы. Я почувствовала какой-то подвох. У меня не просили код и номер карты, но пытались меня подольше задержать на линии. Хочу обратить внимание: не очередной ли это метод мошенничества?
Жительница Белгорода
Валентин Демидов ответил, что это, безусловно, один из видов мошенничества. Он обратиться ко всем горожанам с просьбой быть внимательнее.
Вопросы, которые задаются по телефону, на самом деле по телефону не решаются. Мы отработаем тему с МВД России по Белгороду и в СМИ, чтобы жители были бдительными и обращали внимание на такие случаи.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Ранее белгородцы жаловались на то, что в социальных сетях им отвечает фейковый помощник Вячеслав Гладкова, а полиция попросила прокуратуру и РКН закрыть липовые каналы, действующие от имени губернатора.