Мэр Белгорода обратится в полицию из-за следователей-мошенников

Как рассказала женщина, по телефону ей позвонил якобы следователь, представился, сказал ей номер своего удостоверения и сообщил, что на имя белгородки была оформлена генеральная доверенность на однофамильца для взятия кредита. Далее попросил под запись произнести фамилию, имя, отчество.