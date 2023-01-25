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Posted Сегодня, 21:30

Published Сегодня, 21:30

Modified Сегодня, 21:30

Updated Сегодня, 21:30

Мэр Белгорода обратится в полицию из-за следователей-мошенников

Сегодня, 21:30
Фото: 1MI
В ходе прямого эфира 24 января мэр Белгорода Валентин Демидов зачитал обращение жительницы, которая предупредила горожан об опасности.

Как рассказала женщина, по телефону ей позвонил якобы следователь, представился, сказал ей номер своего удостоверения и сообщил, что на имя белгородки была оформлена генеральная доверенность на однофамильца для взятия кредита. Далее попросил под запись произнести фамилию, имя, отчество.

Потом звонок был перенаправлен в Центробанк, представитель банка задавал вопросы. Я почувствовала какой-то подвох. У меня не просили код и номер карты, но пытались меня подольше задержать на линии. Хочу обратить внимание: не очередной ли это метод мошенничества?
Жительница Белгорода

Валентин Демидов ответил, что это, безусловно, один из видов мошенничества. Он обратиться ко всем горожанам с просьбой быть внимательнее.

Вопросы, которые задаются по телефону, на самом деле по телефону не решаются. Мы отработаем тему с МВД России по Белгороду и в СМИ, чтобы жители были бдительными и обращали внимание на такие случаи.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Ранее белгородцы жаловались на то, что в социальных сетях им отвечает фейковый помощник Вячеслав Гладкова, а полиция попросила прокуратуру и РКН закрыть липовые каналы, действующие от имени губернатора.

Россиян предупредили о новой схеме мошенников по угону телеграм-аккаунтов
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#Ася Дугнист#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов#Общество#Мошенничество#Мошенники#Телефонные мошенники
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