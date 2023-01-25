«Избавляемся от старого»: белгородцы смогут отдать вещи на благотворительность

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Белгородцы смогут отдать старые ненужные вещи на благотворительность или художникам для создания арт-объектов. 29 января с 12:00 до 20:00 в «Октябре» пройдёт первый городской маркет «БЭУ».
Нести можно всё: одежду, книги, антиквариат, пластинки. За принесённые вещи гостям мероприятия выдадут купоны. С 17:00 до 19:00 их можно будет обменять на разные бытовые мелочи.
Для гостей мероприятия выступят также резиденты FUTURIST WEEKEND. Стилисты составят образы из принесённой на маркет одежды.