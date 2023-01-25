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Posted Сегодня, 08:47

Published Сегодня, 08:47

Modified Сегодня, 08:49

Updated Сегодня, 08:49

«Избавляемся от старого»: белгородцы смогут отдать вещи на благотворительность

Сегодня, 08:47
Фото: 1MI

В Белгороде анонсировали первый городской маркет «БЭУ»

29 января в «Октябре» пройдёт первый городской маркет «БЭУ». Горожане могут принести всё что угодно — от одежды до антиквариата, сообщили в мэрии.

Белгородцы смогут отдать старые ненужные вещи на благотворительность или художникам для создания арт-объектов. 29 января с 12:00 до 20:00 в «Октябре» пройдёт первый городской маркет «БЭУ».

Нести можно всё: одежду, книги, антиквариат, пластинки. За принесённые вещи гостям мероприятия выдадут купоны. С 17:00 до 19:00 их можно будет обменять на разные бытовые мелочи.

Для гостей мероприятия выступят также резиденты FUTURIST WEEKEND. Стилисты составят образы из принесённой на маркет одежды.

Фото: мэрия Белгорода
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#Наталья Корявых#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Мэрия#Вещи
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