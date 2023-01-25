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Posted Сегодня, 11:33

Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

Единый платёжный документ запустят во всех белгородских детсадах и школах

25 января 2023, 11:33
Фото: 1MI
Документ пока тестируется в двух дошкольных учреждениях. Предполагается, что новшество позволит избавиться от бумажных квитанций. Все соцуслуги выйдет оплачивать единым документом в электронном виде, сообщили в региональном правительстве.

В Белгородской области в тестовом режиме ввели систему единого платёжного документа для родителей. Пока её тестируют на базе детсада № 16 в Белгороде и в Сретенском детском саду Яковлевского горокруга.

Пока платёжной системой могут пользоваться порядка 300 родителей. Планируется, что платёжный документ избавит от кучи бумажных квитанций и поможет оплачивать социальные услуги в электронном виде.

Онлайн-оплата услуг доступна в информационной системе «Виртуальная школа» в разделе «Платежи». Система собирает все платежи в личном кабинете. Как отметил министр цифрового развития области Евгений Мирошников, платёжный документ собираются сделать массовым. В первую очередь подключат те районы, где обучение осталось очным.

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#Наталья Корявых#Цифровизация#Детсад#Общество#Белгородская область#Евгений Мирошников#Школы#Единый платёжный документ#Квитанции
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