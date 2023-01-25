Единый платёжный документ запустят во всех белгородских детсадах и школах

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
В Белгородской области в тестовом режиме ввели систему единого платёжного документа для родителей. Пока её тестируют на базе детсада № 16 в Белгороде и в Сретенском детском саду Яковлевского горокруга.
Пока платёжной системой могут пользоваться порядка 300 родителей. Планируется, что платёжный документ избавит от кучи бумажных квитанций и поможет оплачивать социальные услуги в электронном виде.
Онлайн-оплата услуг доступна в информационной системе «Виртуальная школа» в разделе «Платежи». Система собирает все платежи в личном кабинете. Как отметил министр цифрового развития области Евгений Мирошников, платёжный документ собираются сделать массовым. В первую очередь подключат те районы, где обучение осталось очным.