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Более 4,5 тыс. сотрудников СГОКа стали участниками образовательных программ за год

25 января 2023, 10:44
Фото: Стойленского ГОК
В 2022 году более 4,5 тысяч сотрудников Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) прошли обучение по различным образовательным программам.

Стойленцы поучаствовали в программах подготовки и переподготовки, повышения квалификации, получения допусков и аттестаций, обучения смежным профессиям. На эти цели комбинат направил более 22 млн рублей.

Обучение по программам Корпоративного университета Группы НЛМК прошли 950 человек. Более 600 сотрудников СГОКа обучились по программам развития профессиональных компетенций в области добычи и переработки полезных ископаемых. Этот образовательный проект, разработанный Технологическим университетом НЛМК совместно с экспертами Стойленского ГОКа занял первое место в номинации «онлайн-программы» премии Digital Learning (ежегодная премия в области современного академического, корпоративного обучения и образовательных технологий).

Фото: Стойленский ГОК

В 2022 году в кадровый резерв предприятия повторно утвердили 221 кандидата, дополнительно рассмотрели еще 150 новых резервистов. В 77% случаев назначения на руководящие позиции осуществляется из состава кадрового резерва.

54 перспективных сотрудника СГОКа проходят обучение за счет комбината в профильных вузах — Старооскольском и Губкинском филиалах Национального исследовательского технологического университета МИСиС, Белгородском государственном технологическом институте им. В. Г. Шухова, Старооскольском филиале Российского государственного геологоразведочного университета им. Серго Орджоникидзе (МГРИ), Российском университете транспорта, Ростовском государственном университете путей сообщения.

Предприятие инвестирует в развитие знаний и компетенций сотрудников, чтобы вместе добиваться высоких результатов. Мы сконцентрированы на создании кадрового резерва, привлечении и адаптации новых сотрудников, программах развития и профессионального роста рабочих и ИТР. Из 4,5 тысяч стойленцев, прошедших обучение в прошлом году, более 2,5 тысяч — сотрудники рабочих специальностей. Дополнительный стимул к совершенствованию профессионализма — корпоративные конкурсы и программы: «Инженер года», «Наставник года», «Мастер года», «Молодой лидер», «Молодой специалист», «Лучший по профессии».
директор по персоналу дивизиона Руда Роман Великанский.
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#Артем Черненко#Сгок#Стойленский ГОК#Стойленский горно-обогатительный комбинат#Белгородская область#Общество
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