Более 4,5 тыс. сотрудников СГОКа стали участниками образовательных программ за год

Обучение по программам Корпоративного университета Группы НЛМК прошли 950 человек. Более 600 сотрудников СГОКа обучились по программам развития профессиональных компетенций в области добычи и переработки полезных ископаемых. Этот образовательный проект, разработанный Технологическим университетом НЛМК совместно с экспертами Стойленского ГОКа занял первое место в номинации «онлайн-программы» премии Digital Learning (ежегодная премия в области современного академического, корпоративного обучения и образовательных технологий).