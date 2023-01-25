Бизнесмен под Белгородом потерял из-за обстрелов два ТЦ на 300 млн рублей

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Вячеслав Гладков попросил президента выделить деньги на сбалансированность областного бюджета. Сейчас в регионе дефицит, из-за чего власти не могут помочь людям, в том числе бизнесменам, чьи объекты пострадали.
Во время обстрела Шебекино были разрушены два торговых центра. В тот день владелец потерял здания на 300 млн рублей. Судя по словам губернатора, у бизнесмена были кредиты, связанные со своим делом.
Но оказать помощь сейчас Белгородская область не в состоянии, поэтому банк попросили отсрочить платежи на год. А выплатить от 200 до 400 тысяч рублей вместо 300 млн — несопоставимо. Самостоятельно же потянуть такую сумму практически невозможно.
Я встречался с владельцем — молодой хороший парень 40 лет. Он брал кредиты, строил. Одномоментно потерял два торговых центра, общий объём — 300 миллионов рублей. С точки зрения закона мы максимум за счёт федерального бюджета можем выплатить 200–400 тысяч рублей. Это несопоставимо.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Помимо этого, губернатор попросил Владимира Путина выделить средства на строительство разрушенных домов белгородцев. Сейчас жители отселены в гостиницы и ПВР.