Белгородцы смогут отследить расположение укрытий в приложении для телефонов

Posted Сегодня, 17:33
Published Сегодня, 17:33
Modified Сегодня, 17:35
Updated Сегодня, 17:35
С предложением о разработке приложения к губернатору в вечернем прямом эфире обратилась жительница региона. По её задумке, программа для смартфона могла бы определять местонахождение пользователей и прокладывать маршрут до ближайших укрытий.
Вячеслав Гладков признался, что разработка мобильного приложения закончится уже в ближайшие две недели.
На самом деле, у нас этот формат уже есть, но требует небольшой доработки. Сейчас министр цифрового развития Евгений Мирошников и мэр Белгорода Валентин Демидов уже занимаются приложением. Просят от семи до 14 дней на корректировку. Надеюсь, что результат будет хорошим.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что в начале декабря белгородцы уже предлагали разработать подобное приложение, но его реализация была под вопросом. Саму интерактивную карту Белгорода с отмеченными на ней укрытиями разместили 28 ноября.