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Posted Сегодня, 17:33

Published Сегодня, 17:33

Modified Сегодня, 17:35

Updated Сегодня, 17:35

Белгородцы смогут отследить расположение укрытий в приложении для телефонов

25 января 2023, 17:33
Фото: 1MI
По словам главы региона, приложение будет доступно для скачивания через две недели.
Сюжет
Укрытия

С предложением о разработке приложения к губернатору в вечернем прямом эфире обратилась жительница региона. По её задумке, программа для смартфона могла бы определять местонахождение пользователей и прокладывать маршрут до ближайших укрытий.

Вячеслав Гладков признался, что разработка мобильного приложения закончится уже в ближайшие две недели.

На самом деле, у нас этот формат уже есть, но требует небольшой доработки. Сейчас министр цифрового развития Евгений Мирошников и мэр Белгорода Валентин Демидов уже занимаются приложением. Просят от семи до 14 дней на корректировку. Надеюсь, что результат будет хорошим.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что в начале декабря белгородцы уже предлагали разработать подобное приложение, но его реализация была под вопросом. Саму интерактивную карту Белгорода с отмеченными на ней укрытиями разместили 28 ноября.

В Белгороде могут создать приложение для телефона с указанными временными укрытиями
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#Александра Склярова#Мобильное приложение#Общество#Укрытия#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков
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