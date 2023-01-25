Белгородские власти потратили 12 млрд рублей на устранение последствий СВО

2022 год принёс Белгородской области неожиданные и существенные траты. Всего на устранение последствий спецоперации из бюджета потратили порядка 12 млрд рублей. До этого деньги в регионе были, теперь доходы упали, ситуация неоднозначная. Вячеслав Гладков попросил Владимира Путина о помощи.