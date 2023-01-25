Белгородские власти потратили 12 млрд рублей на устранение последствий СВО

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
2022 год принёс Белгородской области неожиданные и существенные траты. Всего на устранение последствий спецоперации из бюджета потратили порядка 12 млрд рублей. До этого деньги в регионе были, теперь доходы упали, ситуация неоднозначная. Вячеслав Гладков попросил Владимира Путина о помощи.
Мы потратили из бюджета порядка 12 миллиардов рублей на всё, что связано с той оперативной ситуацией, в которой находимся.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Также Вячеслав Гладков попросил федеральную поддержку на сбалансированность областного бюджета и на строительство разрушенных жилых домов. Белгородские власти не могут помочь местным жителям из-за дефицита средств.