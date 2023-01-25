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Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

Белгородские власти потратили 12 млрд рублей на устранение последствий СВО

25 января 2023, 11:46
Фото: 1MI
Эта сумма ушла из бюджета. Сейчас денег региону на всё не хватает, рассказал президенту Вячеслав Гладков.
Сюжет
СВО

2022 год принёс Белгородской области неожиданные и существенные траты. Всего на устранение последствий спецоперации из бюджета потратили порядка 12 млрд рублей. До этого деньги в регионе были, теперь доходы упали, ситуация неоднозначная. Вячеслав Гладков попросил Владимира Путина о помощи.

Мы потратили из бюджета порядка 12 миллиардов рублей на всё, что связано с той оперативной ситуацией, в которой находимся.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Также Вячеслав Гладков попросил федеральную поддержку на сбалансированность областного бюджета и на строительство разрушенных жилых домов. Белгородские власти не могут помочь местным жителям из-за дефицита средств.

Гладков попросил у президента помощи для строительства домов жителям приграничья
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#Ася Дугнист#Спецоперация#Областной бюджет#Федеральная помощь#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Владимир Путин#СВО
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