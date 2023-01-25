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Posted Сегодня, 16:35

Published Сегодня, 16:35

Modified Сегодня, 16:37

Updated Сегодня, 16:37

Белгородская прокуратура проверит законность повышения цен на огурцы

25 января 2023, 16:35
Фото: 1MI
Огурцы
О предстоящей проверке сообщили в администрации Белгорода.

Со вчерашнего дня многие белгородцы возмущаются большой стоимостью огурцов в городских магазинах. Например, в «Фермере» цена за килограмм составляет 510 рублей. На жалобы жителей отреагировали в городской администрации.

Информация по факту повышения цен на огурцы производителя «Теплицы Белогорья» в магазинах «Фермер» и на ярмарке «Южная» направлена в Федеральную антимонопольную службу и Прокуратуру Белгорода.
пресс-служба администрации Белгорода

Высокие цены на огурцы заметили наши читатели. Если в «Фермере» за килограмм просят 510 рублей, то в другом магазине цена возрастает до 650 рублей. Конечно, такая ситуация многих возмутила, поэтому в администрации предложили альтернативу: огурцы подешевле можно купить в других магазинах.

Сообщаем, что приобрести огурцы других производителей по оптимальным ценам можно в торговой сети «Лента» — 178 руб./кг, «Магнит» — 172 руб./кг, «Европа» — 270 руб./кг, «Линия» — 259 руб./кг. На ярмарке «Южная» в продаже также имеются огурцы других производителей от 220 руб./кг.
пресс-служба администрации Белгорода

Ранее стало известно, что в среднем огурцы подорожали на 7% — до 137 рублей. 

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#Огурцы#Повышение цен#Экономика#Новости Белгорода#Белгородская область#Александра Склярова
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