Белгородская прокуратура проверит законность повышения цен на огурцы

Высокие цены на огурцы заметили наши читатели. Если в «Фермере» за килограмм просят 510 рублей, то в другом магазине цена возрастает до 650 рублей. Конечно, такая ситуация многих возмутила, поэтому в администрации предложили альтернативу: огурцы подешевле можно купить в других магазинах.