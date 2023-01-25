Белгородская область нашла свои способы борьбы с атакой дронов ВСУ

На рабочей встрече 24 января губернатор Вячеслав Гладков рассказал главе государства, как Белгородская область борется с атаками беспилотников на энергосистемы. Глава региона отметил сложные ситуации в сентябре, когда дроны со стороны Украины активно атаковали наши подстанции. Этот месяц заставил белгородцев выработать свою систему защиты от беспилотников.