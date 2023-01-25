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Posted Сегодня, 07:19

Published Сегодня, 07:19

Modified Сегодня, 07:21

Updated Сегодня, 07:21

Белгородская область нашла свои способы борьбы с атакой дронов ВСУ

Сегодня, 07:19
Фото: 1MI

Глава Белгородской области рассказал о защите региона от беспилотников

Спасают бетонные стены, специальные сетки и мужественные белгородцы. Лайфхаками поделился с президентом Вячеслав Гладков.

На рабочей встрече 24 января губернатор Вячеслав Гладков рассказал главе государства, как Белгородская область борется с атаками беспилотников на энергосистемы. Глава региона отметил сложные ситуации в сентябре, когда дроны со стороны Украины активно атаковали наши подстанции. Этот месяц заставил белгородцев выработать свою систему защиты от беспилотников.

Так, в приграничных районах ЦРБ полностью обеспечили резервной электроэнергией. Такой же подход был и к объектам водоканала.

А новшество заключается в системе дополнительной защиты подстанций. Для этого понадобились бетонные стены, которыми обнесли подстанции Белгородской области, и противодронные сетки. Вячеслав Гладков сообщил, что, анализируя ситуацию с дронами осенью 2022 года, подход региона оказался правильным.

Даже когда стреляли высокоточным оружием и по подстанции в центре Белгорода, эти стены позволили нам снизить объём нанесённого ущерба.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Также губернатор назвал назвал число мобилизованных белгородцев, похвалил жителей Белгородской области за мужество и попросил помощь на строительство разрушенных жилых домов.

Берёт гордость: Вячеслав Гладков рассказал президенту о мужестве белгородцев
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#Ася Дугнист#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Владимир Путин#Спецоперация#Общество#Беспилотник#Дрон#ВСУ#Подстанция#Энергоснабжение
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