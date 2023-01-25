Белгородская область нашла свои способы борьбы с атакой дронов ВСУ

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
На рабочей встрече 24 января губернатор Вячеслав Гладков рассказал главе государства, как Белгородская область борется с атаками беспилотников на энергосистемы. Глава региона отметил сложные ситуации в сентябре, когда дроны со стороны Украины активно атаковали наши подстанции. Этот месяц заставил белгородцев выработать свою систему защиты от беспилотников.
Так, в приграничных районах ЦРБ полностью обеспечили резервной электроэнергией. Такой же подход был и к объектам водоканала.
А новшество заключается в системе дополнительной защиты подстанций. Для этого понадобились бетонные стены, которыми обнесли подстанции Белгородской области, и противодронные сетки. Вячеслав Гладков сообщил, что, анализируя ситуацию с дронами осенью 2022 года, подход региона оказался правильным.
Даже когда стреляли высокоточным оружием и по подстанции в центре Белгорода, эти стены позволили нам снизить объём нанесённого ущерба.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Также губернатор назвал назвал число мобилизованных белгородцев, похвалил жителей Белгородской области за мужество и попросил помощь на строительство разрушенных жилых домов.