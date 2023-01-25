Белгородка получила кастрюлей по голове за пролитый борщ

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
В конце декабря несколько мужчин в Белгородской области отличились — они использовали посуду не по назначению, а чтобы показать свои худшие эмоции сожительницам.
41-летняя жительница Белгорода получила от своего мужчины по голове. Во время обеда белгородка случайно уронила кастрюлю с борщом и залила им всю кухню, облила приятеля. Мужчина не растерялся — взял эту кастрюлю и ударил женщину по голове.
Другой белгородец во время застолья поссорился со своей приятельницей. Чтобы выразить своё негодование в полной мере, мужчина взял со стола фарфоровую чашку и разбил её о голову сожительницы. Впоследствии медики наложили ей несколько швов.
Жительницы Белгорода обратились за помощью в полицию. Против мужчин возбудили уголовные дела по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ. Теперь им грозит до двух лет лишения свободы.