Белгородка получила кастрюлей по голове за пролитый борщ

41-летняя жительница Белгорода получила от своего мужчины по голове. Во время обеда белгородка случайно уронила кастрюлю с борщом и залила им всю кухню, облила приятеля. Мужчина не растерялся — взял эту кастрюлю и ударил женщину по голове.