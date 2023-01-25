Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:27

Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Белгородка получила кастрюлей по голове за пролитый борщ

25 января 2023, 12:27
Фото: 1MI
Мужчина разгневался из-за испорченного обеда и выместил злость на свою подругу. С ней всё в порядке, а вот сожителю грозит лишение свободы, сообщили в региональном УМВД.

В конце декабря несколько мужчин в Белгородской области отличились — они использовали посуду не по назначению, а чтобы показать свои худшие эмоции сожительницам.

41-летняя жительница Белгорода получила от своего мужчины по голове. Во время обеда белгородка случайно уронила кастрюлю с борщом и залила им всю кухню, облила приятеля. Мужчина не растерялся — взял эту кастрюлю и ударил женщину по голове.

Другой белгородец во время застолья поссорился со своей приятельницей. Чтобы выразить своё негодование в полной мере, мужчина взял со стола фарфоровую чашку и разбил её о голову сожительницы. Впоследствии медики наложили ей несколько швов.

Жительницы Белгорода обратились за помощью в полицию. Против мужчин возбудили уголовные дела по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ. Теперь им грозит до двух лет лишения свободы.

В Белгородской области сожители убили мужчину и закопали на огороде
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородка украла у матери сожителя норковую шубу и украшенияБелгородка убила ножом придиравшегося к ней пьяного сожителя
#Белгород#Новости Белгорода#Сожитель#Насилие#Домашнее насилие#Ася Дугнист#Происшествия
Подпишитесь
В Белгородской области вещание на телеканале СТС прервали обращением Зеленского
Сегодня, 14:01
Стройкомпания выкупила троллейбусную подстанцию в Белгороде за 7,6 млн рублей
Сегодня, 12:06
В Белгороде цифровому ТВ мешают устройства, препятствующие распространению сигнала
Сегодня, 13:35
В мэрии не смогли ответить, когда полностью расселят белгородцев из аварийного дома
Сегодня, 09:16
«Фактически находимся на передовой». Что Гладков доложил Путину о ситуации в регионе
Сегодня, 10:53
«Бел.Ру» стало самым цитируемым СМИ Белгородской области за 2022 год
Сегодня, 11:53