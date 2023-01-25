Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:58

Published Сегодня, 07:58

Modified Сегодня, 08:09

Updated Сегодня, 08:09

Белгородец «заработал» на утилизации отходов 1,6 млн из бюджета и попал под суд

Сегодня, 07:58
Фото: 1MI

ФСБ накрыла похитившего из бюджета 1,6 млн рублей белгородца

Директор ООО «Нардин» заключил контракт на вывоз мусора с местной администрацией. Однако условия документа он нарушил, чтобы получить больший заработок, сообщили в УФСБ по региону.

Директор ООО «Нардин» обманом похитил более 1,6 млн рублей у старооскольской администрации. Компания до этого заключила договор по утилизации отходов с управлением жизнеобеспечением и развитием городского округа.

Согласно условиям контракта, фирма получила более 1,6 млн рублей для утилизации отходов. Руководитель компании не собирался выполнять условие контракта по уничтожению мусора через специализированную организацию. Он просто развозил отходы на различные площадки.

Против директора общества возбудили уголовное дело за мошенничество. По решению суда его признали виновным и обязали заплатить штраф в пользу государства. Похищенные деньги фигурант вернул. Приговор вступил в законную силу.

В Белгороде вынесли приговоры по делу о мошенничестве с расходниками тестов на 10 млн
Узнать подробнее
Читайте также:
Суд в Белгороде вернул дело против сотрудника ОВД за покушение на мошенничествоСотрудника Белгородской таможни поймали на мошенничестве при получении соцвыплатЗаведующую детсадом осудили за крупное мошенничество
#Наталья Корявых#Белгородская область#Старый Оскол#Общество#Мошенничество#Деньги#Утилизация отходов
Подпишитесь
В мэрии не смогли ответить, когда полностью расселят белгородцев из аварийного дома
Сегодня, 09:16
О семилетнем герое из Валуйского округа узнала вся страна
Вчера, 19:18
В Белгороде пропал католический священник из Польши
Сегодня, 07:36
С начала СВО от обстрелов в Белгородской области пострадали 16 школ
Сегодня, 08:36
В Белгородской области похоронили погибшего под Макеевкой в ходе СВО бойца
Сегодня, 07:26
Белгородская область нашла свои способы борьбы с атакой дронов ВСУ
Сегодня, 07:19