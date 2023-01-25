Белгородец «заработал» на утилизации отходов 1,6 млн из бюджета и попал под суд

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Директор ООО «Нардин» обманом похитил более 1,6 млн рублей у старооскольской администрации. Компания до этого заключила договор по утилизации отходов с управлением жизнеобеспечением и развитием городского округа.
Согласно условиям контракта, фирма получила более 1,6 млн рублей для утилизации отходов. Руководитель компании не собирался выполнять условие контракта по уничтожению мусора через специализированную организацию. Он просто развозил отходы на различные площадки.
Против директора общества возбудили уголовное дело за мошенничество. По решению суда его признали виновным и обязали заплатить штраф в пользу государства. Похищенные деньги фигурант вернул. Приговор вступил в законную силу.