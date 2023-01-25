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Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Белгородэнерго выделило дополнительную мощность региональному технопарку

25 января 2023, 11:03
Фото: «Белгородэнерго»
Филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго» обеспечил дополнительной мощностью в объеме 1500 кВт новые лабораторные и офисные помещения регионального технопарка в Белгороде.

Потребляемая мощность учреждения, предназначенного для поддержки малого и среднего предпринимательства, увеличилась до 3414 кВт.

Для технологического присоединения электроустановок потребителя к сетям белгородские энергетики проложили 2,4 километров кабельных линий электропередачи. Объектами энергопотребления стали серверные помещения, оргтехника, системы освещения, вентиляции, кондиционирования, сигнализации и т. п.

Фото: «Белгородэнерго»

Региональный технопарк создан в 2015 году в рамках совместного проекта Минэкономразвития России и Правительства Белгородской области с целью развития высокотехнологичных предприятий и создания в области условий для внедрения научно-технических разработок в производство.

Белгородский технопарк оказывает важную поддержку IT-компаниям и структурам, привлекающим детей в инженерные науки. Энергетики, со своей стороны, также делают все возможное, чтобы инновационный кластер развивался, и резиденты технопарка могли свободно пользоваться всеми ресурсами, размещёнными на его территории», — отметил и. о. заместителя генерального директора.
директора филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов
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