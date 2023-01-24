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Posted Сегодня, 10:39

Published Сегодня, 10:39

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

Жителям белгородского приграничья предлагают оформить ипотеку по ставке в 0,1%

Сегодня, 10:39
Фото: 1MI

Ставку по «сельской ипотеке» на приграничных территориях снизили до 0,1%

Кредит выдаётся максимум на 25 лет, сообщают «Известия».
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Кредиты

Ставку по «сельской ипотеке» снизили до 0,1% для приграничных территорий. Ипотеку под такой процент могут взять жители приграничных районов в 51 субъекте РФ. Кредит выдаётся максимум на 25 лет.

Правительство РФ снизило ставку по программе «Сельская ипотека» 22 января. Она действует во всех регионах России, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. Для жителей присоединённых регионов ставка составила 2%, для всех остальных субъектов — 3%.

Что касается Белгородской области, то сниженная ставка действует в семи муниципалитетах: Борисовском, Белгородском, Вейделевском, Волоконовском, Краснояружском, Ровеньском районах и в Шебекинском горокруге.

Аналогично и в Курской области. Ставка 0,1% предусмотрена для жителей Беловского, Глушковского, Кореневского, Рыльского, Суджанского и Хомутовского районов. В Брянской области ставка действует в семи муниципалитетах. Речь о Злынковском, Климовском, Погарском, Севском, Суземском, Стародубском и Трубчевском районах.

Россияне могут использовать программу «Сельская ипотека» на покупку жилья на вторичном рынке и для завершения строительных работ. Максимальная сумма кредита — 3 млн рублей. Для оформления ипотеки необходимо подготовить первоначальный взнос в размере от 10% стоимости недвижимости.

Программа сельской ипотеки в России стала бессрочной
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#Наталья Корявых#Общество#Сельская ипотека#Кредиты#Белгородская область#Брянская область#Курская область#Снижение ставки#Правительство РФ#Приграничье
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