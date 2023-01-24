Застройщик из Белгорода Павел Тапашиди опроверг информацию о своём задержании

Также Павел Тапашиди сообщил, что в Telegram создано несколько фейковых каналов якобы от его имени. Застройщик добавил, что у него никогда не было Telegram-канала: «Кто-то из моих врагов создал от моего имени фальшивые каналы и пишет всякую мерзость. А другие каналы и СМИ берут оттуда якобы мои высказывания».