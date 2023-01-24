Застройщик из Белгорода Павел Тапашиди опроверг информацию о своём задержании

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
В Telegram-каналах сообщается о задержании Павла Тапашиди, а также то, что с ноября 2022 года он находился в розыске. В разговоре с журналистом «Бел.Ру» Тапашиди опроверг эту информацию.
Я у себя дома в Москве, никаких проблем у меня нет, никто меня не задерживал, ни в каком аресте я не состоял. Всё это чушь и фейк. Пусть пишут - к сожалению, в Telegram -канале можно писать всё, что угодно, на кого угодно, как угодно — ответственности никакой за это не будет.
Павел Тапашиди
Также Павел Тапашиди сообщил, что в Telegram создано несколько фейковых каналов якобы от его имени. Застройщик добавил, что у него никогда не было Telegram-канала: «Кто-то из моих врагов создал от моего имени фальшивые каналы и пишет всякую мерзость. А другие каналы и СМИ берут оттуда якобы мои высказывания».