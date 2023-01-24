Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Застройщик из Белгорода Павел Тапашиди опроверг информацию о своём задержании

Сегодня, 12:28
Фото: 1MI
В Telegram-каналах появилась информация о том, что Тапашиди на днях задержали на пункте пограничного контроля аэропорта Шереметьево.

В Telegram-каналах сообщается о задержании Павла Тапашиди, а также то, что с ноября 2022 года он находился в розыске. В разговоре с журналистом «Бел.Ру» Тапашиди опроверг эту информацию.

Я у себя дома в Москве, никаких проблем у меня нет, никто меня не задерживал, ни в каком аресте я не состоял. Всё это чушь и фейк. Пусть пишут - к сожалению, в Telegram -канале можно писать всё, что угодно, на кого угодно, как угодно — ответственности никакой за это не будет.
Павел Тапашиди

Также Павел Тапашиди сообщил, что в Telegram создано несколько фейковых каналов якобы от его имени. Застройщик добавил, что у него никогда не было Telegram-канала: «Кто-то из моих врагов создал от моего имени фальшивые каналы и пишет всякую мерзость. А другие каналы и СМИ берут оттуда якобы мои высказывания».

Читайте также:
Тайна одной подписи: Белгородский райсуд отказал Олещенко в иске к ТапашидиСтали известны новые причины подтопления канализацией ЖК «Лимон» под Белгородом
#Алина Харина#Задержание#Розыск#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Павел Тапашиди
Подпишитесь
В РТРС назвали причину плохой работы цифрового ТВ в Белгородской области
Сегодня, 13:39
Очевидцы сообщили о столбе дыма после громких звуков под Белгородом
Сегодня, 10:56
Ещё не «Вега»: кому принадлежит участок с котлованом на улице Молодёжной в Белгороде
Сегодня, 11:35
«Бондюэль», «Гринн» и Потатушкин: кто, сколько и за что задолжал Белоблводоканалу
Сегодня, 14:20
Белгородка помогла со съёмками самого кассового российского фильма «Чебурашка»
Сегодня, 13:09