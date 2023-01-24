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Posted Сегодня, 07:16

Published Сегодня, 07:16

Modified Сегодня, 07:18

Updated Сегодня, 07:18

Яркое астрономическое событие удалось запечатлеть белгородцам: фото

Сегодня, 07:16
Фото: "Вечера тротуарной астрономии в Белгороде"

Белгородцы увидели в небе Венеру, Сатурн и Луну

Наблюдать их можно было невооружённым глазом. Снимками поделились в группе «Вечера тротуарной астрономии в Белгороде» в соцсети.

Любители астрономии заранее предупредили жителей Белгорода, что вечером 23 января произойдёт тройное сближение Венеры, Сатурна и Луны. Это красивое явление можно было увидеть над юго-западным горизонтом около 18:00–18:30.

Звёзды шли слева направо: Луна, Венера, Сатурн. Заметнее всех была, конечно, Луна. Венера могла показаться яркой звездой, Сатурн — тусклой. Красивые фотографии белгородцы могли сделать с помощью длиннофокусного объектива.

Но даже те, у кого не было телескопа или нужного объектива, смогли увидеть всё невооружённым глазом. А на камеры телефонов попали Луна и Венера, Сатурн был слишком мал.

Фото: "Вечера тротуарной астрономии в Белгороде"
Белгородцы смогут увидеть в небе зелёную комету
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#Ася Дугнист#Новости Белгорода#Общество#Астрономия#Телескоп#Сатурн#Луна#Белгород#Белгородская область#Венера#Фотофакт
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