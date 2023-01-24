Яркое астрономическое событие удалось запечатлеть белгородцам: фото

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Любители астрономии заранее предупредили жителей Белгорода, что вечером 23 января произойдёт тройное сближение Венеры, Сатурна и Луны. Это красивое явление можно было увидеть над юго-западным горизонтом около 18:00–18:30.
Звёзды шли слева направо: Луна, Венера, Сатурн. Заметнее всех была, конечно, Луна. Венера могла показаться яркой звездой, Сатурн — тусклой. Красивые фотографии белгородцы могли сделать с помощью длиннофокусного объектива.
Но даже те, у кого не было телескопа или нужного объектива, смогли увидеть всё невооружённым глазом. А на камеры телефонов попали Луна и Венера, Сатурн был слишком мал.