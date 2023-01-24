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Posted Сегодня, 14:51

Published Сегодня, 14:51

Modified Сегодня, 14:53

Updated Сегодня, 14:53

Вызвавшую горячие споры символику на мосту дружбы в Белгородской области убрали

Сегодня, 14:51
Фото: «Союз ветеранов Белогорья»
Речь о нашумевшей истории в селе Ливенка в Красногвардейском районе. Символику на мосту ранее проверяли на принадлежность к нацистской атрибутике. В итоге её решили убрать. Фотографиями поделился «Союз ветеранов Белогорья».

Эпопея с нашумевшим мостом дружбы в Ливенке в Красногвардейском районе, судя по всему, завершилась. Вызвавшую споры символику убрали.

Мост установили ещё в 2018 году. В его строительстве участвовала Национальная ассоциация ветеранов альпийских войск города Брешиа. Ранее было подписано соглашение о побратимских связях между провинцией Брешиа и Красногвардейским районом.

Но не всем жителям муниципалитета это пришлось по душе. В местной администрации пытались объяснить, что мост не является мемориалом или памятником. Однако люди напомнили, что на табличке указано, что он установлен в честь погибших итальянцев.

В 2022 году символику решили проверить на принадлежность к нацистской атрибутике. Сооружение проходило независимую экспертизу.

В январе 2023 года эта история всё-таки подошла к концу.

Фото: «Союз ветеранов Белогорья»
Символику на мосту в Ливенке проверят на принадлежность к нацистской атрибутике
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#Наталья Корявых#Общество#Белгородская область#Красногвардейский район#Мост#Ливенка#Мост дружбы
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