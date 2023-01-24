Вызвавшую горячие споры символику на мосту дружбы в Белгородской области убрали

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Эпопея с нашумевшим мостом дружбы в Ливенке в Красногвардейском районе, судя по всему, завершилась. Вызвавшую споры символику убрали.
Мост установили ещё в 2018 году. В его строительстве участвовала Национальная ассоциация ветеранов альпийских войск города Брешиа. Ранее было подписано соглашение о побратимских связях между провинцией Брешиа и Красногвардейским районом.
Но не всем жителям муниципалитета это пришлось по душе. В местной администрации пытались объяснить, что мост не является мемориалом или памятником. Однако люди напомнили, что на табличке указано, что он установлен в честь погибших итальянцев.
В 2022 году символику решили проверить на принадлежность к нацистской атрибутике. Сооружение проходило независимую экспертизу.
В январе 2023 года эта история всё-таки подошла к концу.