Военным в Белгородскую область от нижегородских властей привезли 20 баранов и овец

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
В Белгородскую область из Нижегородской привезли 20 баранов и овец в качестве гуманитарной помощи. Многие овцы беременны и скоро родят ягнят.
Так местные власти решили поддержать своих военных, отправленных в наш регион. Как оказалось, военнослужащие в Белгородской области ведут для себя подсобное хозяйство. Они разводят уток и баранов. Теперь их двор пополнится.
Перевозили животных в сопровождении ветврача. Военным дали рекомендации по содержанию и разведению животных, а также по их правильному кормлению, особенно — ягнят.
Животные прошли полную ветеринарную проверку, привиты и полностью здоровы, перевезены в Белгородскую область в максимально щадящих условиях. В воинской части уход за животными и условия содержания и сейчас отлично организованы.
Сергей Дедов, главный ветврач Дзержинска