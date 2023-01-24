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Posted Сегодня, 13:43

Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

Военным в Белгородскую область от нижегородских властей привезли 20 баранов и овец

Сегодня, 13:43
Фото: администрация Дзержинска
Многие овцы скоро родят ягнят. Гуманитарный груз передали для служащих из Нижегородской области, пишет NewsNN со ссылкой на администрацию Дзержинска.
Сюжет
Военные

В Белгородскую область из Нижегородской привезли 20 баранов и овец в качестве гуманитарной помощи. Многие овцы беременны и скоро родят ягнят.

Так местные власти решили поддержать своих военных, отправленных в наш регион. Как оказалось, военнослужащие в Белгородской области ведут для себя подсобное хозяйство. Они разводят уток и баранов. Теперь их двор пополнится.

Перевозили животных в сопровождении ветврача. Военным дали рекомендации по содержанию и разведению животных, а также по их правильному кормлению, особенно — ягнят.

Животные прошли полную ветеринарную проверку, привиты и полностью здоровы, перевезены в Белгородскую область в максимально щадящих условиях. В воинской части уход за животными и условия содержания и сейчас отлично организованы.
Сергей Дедов, главный ветврач Дзержинска
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#Ася Дугнист#Белгородская область#Нижегородская область#Военные#Спецоперация#Военнослужащие#Гуманитарная помощь#Овцы
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