В центре Белгорода машина «прилегла» на крышу после ДТП

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
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Updated Сегодня, 08:14
В Белгороде «Лада Приора» перевернулась прямо на крышу. ДТП произошло на улице Победы 23 января около 23:15.
Как уточнили в УМВД, виновницей аварии стала 19-летняя девушка, сидевшая за рулём Ford. Она не уступила дорогу водителю отечественного авто. «Лада Приора» после столкновения опрокинулась и «легла» на крышу.
В аварии никто не пострадал. Повреждения получили только автомобили.
Напомним, 20 января на улице Попова водитель сбил 7-летнюю девочку. Она шла по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии юная белгородка получила травмы.