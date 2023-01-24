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Posted Сегодня, 08:12

Published Сегодня, 08:12

Modified Сегодня, 08:14

Updated Сегодня, 08:14

В центре Белгорода машина «прилегла» на крышу после ДТП

Сегодня, 08:12
Фото: Telegram-канал «ЧП 31»

«Лада Приора» в Белгороде перевернулась после столкновения с Ford

Авария на улице Победы произошла по вине 19-летней автомобилистки. Девушка не уступила дорогу отечественному авто, которое в итоге опрокинулось. Подробности сообщили в региональном УМВД.

В Белгороде «Лада Приора» перевернулась прямо на крышу. ДТП произошло на улице Победы 23 января около 23:15.

Как уточнили в УМВД, виновницей аварии стала 19-летняя девушка, сидевшая за рулём Ford. Она не уступила дорогу водителю отечественного авто. «Лада Приора» после столкновения опрокинулась и «легла» на крышу.

В аварии никто не пострадал. Повреждения получили только автомобили.

Напомним, 20 января на улице Попова водитель сбил 7-летнюю девочку. Она шла по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии юная белгородка получила травмы.

Фото: Telegram-канал «ЧП 31»
Видео: Telegram-канал «ЧП 31»
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