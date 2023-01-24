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Posted Сегодня, 13:39

Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

В РТРС назвали причину плохой работы цифрового ТВ в Белгородской области

Сегодня, 13:39
Фото: 1MI
На горячей линии журналисту «Бел.Ру» сообщили, что сигнал на цифровом телевидении пропадает из-за сторонней помехи.

Как сообщили «Бел.Ру» на горячей линии Российской телевизионной и радиовещательной сети, сигнал на цифровом ТВ пропадает из-за сторонней помехи.

Специалисты в курсе, проблему устраняют.
Сообщил диспетчер

Также на горячей линии добавили, что завтра, 25 января, с 10:30 до 17:00 по мск будут проводиться профилактические работы, чтобы устранить помехи.

Напомним, что ранее на «Бел.Ру» поступило большое количество жалоб на качество работы цифрового телевидения. Белгородцы отмечали, что проблемы начались после ремонтных работ на телевышке. Местные жители сообщили, что экран ТВ периодически становится чёрным и на несколько секунд пропадает сигнал. Жалобы поступали от жителей разных районов Белгорода, Майского, Дубового и Разумного. Также на качество ТВ жаловались в приграничье.

Нет сигнала: белгородцы жалуются на плохую работу цифрового телевидения
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#Алина Харина#Цифровое телевидение#Помехи в приёме сигнала ТВ#Жалобы#Общество#Эксклюзив#Белгород#Белгородская область
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