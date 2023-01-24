Напомним, что ранее на «Бел.Ру» поступило большое количество жалоб на качество работы цифрового телевидения. Белгородцы отмечали, что проблемы начались после ремонтных работ на телевышке. Местные жители сообщили, что экран ТВ периодически становится чёрным и на несколько секунд пропадает сигнал. Жалобы поступали от жителей разных районов Белгорода, Майского, Дубового и Разумного. Также на качество ТВ жаловались в приграничье.