Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Как сообщили «Бел.Ру» на горячей линии Российской телевизионной и радиовещательной сети, сигнал на цифровом ТВ пропадает из-за сторонней помехи.
Специалисты в курсе, проблему устраняют.
Сообщил диспетчер
Также на горячей линии добавили, что завтра, 25 января, с 10:30 до 17:00 по мск будут проводиться профилактические работы, чтобы устранить помехи.
Напомним, что ранее на «Бел.Ру» поступило большое количество жалоб на качество работы цифрового телевидения. Белгородцы отмечали, что проблемы начались после ремонтных работ на телевышке. Местные жители сообщили, что экран ТВ периодически становится чёрным и на несколько секунд пропадает сигнал. Жалобы поступали от жителей разных районов Белгорода, Майского, Дубового и Разумного. Также на качество ТВ жаловались в приграничье.