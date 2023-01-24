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Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

«В магазин страшно зайти»: белгородцев возмутила высокая цена на некоторые овощи

Сегодня, 12:58
Фото: 1MI

Белгородцам продают разуменские огурцы дороже мяса

Жители Белгородской области пожаловались на невозможность купить местные огурцы из-за бешеной цены. В отдельных случаях продавцы просят 650 рублей за килограмм.

Ещё несколько дней назад мы писали о том, какие продукты подорожали в Белгородской области после праздников. В перечень вошли и огурцы, цена на которые в среднем выросла на 7% — до 137 рублей. Дорожали они и в декабре.

Видимо, такая цена действует на ввезённые в область огурцы, так как с местными всё сложнее. Белгородцы пожаловались в комментариях к одному из постов Вячеслава Гладкова на огурцы из Разумного, которые продают по 650 руб/кг.

Даже власти удивились таким ценам и попросили назвать, где именно творится такой беспредел. Но, как выяснилось, цены на местные огурцы в Белгородской области стали самыми пугающими по всему региону. Видимо, с логистикой в пределах области всё сложнее и дороже, чем с остальными регионами.

Одна белгородка увидела разуменские огурцы по 650 руб/кг в овощном магазине посёлка Новосадовый, вторая — на рынке, город не уточнялся. Ещё одна местная жительница отметила, что, по словам продавцов, в магазины уже поставляют огурцы по 500 рублей. Остальное — наценка продавцов.

Также сегодня в одном из местных Telegram-каналов выложили фотографию с огурцами на прилавке магазина «Фермер» за 510 руб/кг. Правда, регион выращивания на ценнике не уточнялся.

Фото: "Белгород №1. Люди"
Получается, что бананы по 100 руб. привезти за тридевять земель дешевле, чем вырастить в Разумном огурцы. Непорядок.
Людмила Ольхова

В комментариях белгородцы начали шутить, что это своеобразная поддержка местного производителя и что сейчас не сезон — закрывайте банки квашеной капусты, будет счастье.

Тем временем отреагировавший на жалобы глава Белгородского района Владимир Перцев посоветовал обратиться по вопросу завышенных цен в региональное отделение антимонопольной службы по телефону (4722) 32-16-92.

Напомним, в прошлом году в Белгородской области уже был конфликт с разуменскими огурцами. Тогда под брендом «Разуменские огурцы» продавали овощи не из Разумного и даже не из Белгородской области.

В Белгородской области продавали разуменские огурцы не из Разумного
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#Ася Дугнист#Экономика#Белгородская область#Новосадовый#Разумное#Белгород#Владимир перцев#Огурцы#Цены на продукты#Высокие цены
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