«В магазин страшно зайти»: белгородцев возмутила высокая цена на некоторые овощи

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Ещё несколько дней назад мы писали о том, какие продукты подорожали в Белгородской области после праздников. В перечень вошли и огурцы, цена на которые в среднем выросла на 7% — до 137 рублей. Дорожали они и в декабре.
Видимо, такая цена действует на ввезённые в область огурцы, так как с местными всё сложнее. Белгородцы пожаловались в комментариях к одному из постов Вячеслава Гладкова на огурцы из Разумного, которые продают по 650 руб/кг.
Даже власти удивились таким ценам и попросили назвать, где именно творится такой беспредел. Но, как выяснилось, цены на местные огурцы в Белгородской области стали самыми пугающими по всему региону. Видимо, с логистикой в пределах области всё сложнее и дороже, чем с остальными регионами.
Одна белгородка увидела разуменские огурцы по 650 руб/кг в овощном магазине посёлка Новосадовый, вторая — на рынке, город не уточнялся. Ещё одна местная жительница отметила, что, по словам продавцов, в магазины уже поставляют огурцы по 500 рублей. Остальное — наценка продавцов.
Также сегодня в одном из местных Telegram-каналов выложили фотографию с огурцами на прилавке магазина «Фермер» за 510 руб/кг. Правда, регион выращивания на ценнике не уточнялся.
Получается, что бананы по 100 руб. привезти за тридевять земель дешевле, чем вырастить в Разумном огурцы. Непорядок.
Людмила Ольхова
В комментариях белгородцы начали шутить, что это своеобразная поддержка местного производителя и что сейчас не сезон — закрывайте банки квашеной капусты, будет счастье.
Тем временем отреагировавший на жалобы глава Белгородского района Владимир Перцев посоветовал обратиться по вопросу завышенных цен в региональное отделение антимонопольной службы по телефону (4722) 32-16-92.
Напомним, в прошлом году в Белгородской области уже был конфликт с разуменскими огурцами. Тогда под брендом «Разуменские огурцы» продавали овощи не из Разумного и даже не из Белгородской области.