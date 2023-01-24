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Posted Сегодня, 16:00

Published Сегодня, 16:00

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В Белгородской области снова неспокойно, а Гладков встретился с Путиным: итоги дня

Сегодня, 16:00
Фото: Bel.ru
В трёх районах региона было неспокойно, 24 января проходила встреча губернатора Вячеслава Гладкова и президента Владимира Путина, а белгородцы тем временем жалуются на плохую работу цифрового телевидения.

Снова неспокойно

Вторник в регионе оказался довольно громким. Белгородский район снова попал под обстрел ВСУ. Соответствующую СМС-рассылку с просьбой спуститься в укрытия получили жители Щетиновки.

Тем временем в районе Шебекино после громких звуков местные жители увидели дым. Сообщений

об обстрелах при этом они не получали. Громко было и в Ровеньском районе. Людей успокоили и объяснили, что громкие звуки связаны с плановыми работами российских военных в ЛНР.

Очевидцы сообщили о столбе дыма после громких звуков под Белгородом
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Встреча Путина и Гладкова

24 января белгородский губернатор Вячеслав Гладков и президент России Владимир Путин должны были встретиться. По данным федеральных СМИ, глава региона планировал выступить с докладом. Речь об итогах 2022 года и текущей обстановке в регионе.

О встрече говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Дальнейших подробностей пока не раскрывалось.

Путин встретится с губернатором Белгородской области Гладковым 24 января
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Жалобы на телевидение

Белгородцы массово жалуются на работу цифрового телевидения. Местные жители отмечают, что проблема появилась после ремонта на телевышке. Со слов людей, экран периодически становится чёрным, пропадает сигнал. Причём жалобы поступают из различных районов города и пригорода.

Вскоре в РТРС журналисту «Бел.Ру» ответили, с чем связаны проблемы с сигналом. На горячей линии заявили, что сигнал на цифровом ТВ пропадает из-за сторонней помехи. Диспетчер уточнил, что специалисты в курсе проблем и уже решают их.

Нет сигнала: белгородцы жалуются на плохую работу цифрового телевидения
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