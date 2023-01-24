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Posted Сегодня, 09:12

Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

В Белгородской области развёрнуто 14 ПВР для беженцев

Сегодня, 09:12
Фото: 1MI
На 20 января в трёх из них находились 60 граждан Украины, ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в прошлом году в другие регионы отправили 7 353 человек.
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Беженцы

Как сообщили «Бел.Ру» в областном правительстве, прибывшие с территории Украины люди проживают в ПВР, у родственников,  в специализированном жилье для маломобильных граждан или самостоятельно арендуют квартиры.

В настоящее время на территории Белгородской области развёрнуто 14 пунктов временного размещения. На 20 января в трёх из них проживало 60 граждан Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области.

В правительстве также отметили, что в 2022 году совместно со спасателями в другие регионы страны отправили 7 353 человека, которые вынужденно покинули территории ЛНР, ДНР и Украины.

 

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#Кристина Семенчук#Беженцы#Пункты ПВР#Общество#Эксклюзив#Белгородская область
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