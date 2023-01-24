В Белгородской области развёрнуто 14 ПВР для беженцев

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Как сообщили «Бел.Ру» в областном правительстве, прибывшие с территории Украины люди проживают в ПВР, у родственников, в специализированном жилье для маломобильных граждан или самостоятельно арендуют квартиры.
В настоящее время на территории Белгородской области развёрнуто 14 пунктов временного размещения. На 20 января в трёх из них проживало 60 граждан Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области.
В правительстве также отметили, что в 2022 году совместно со спасателями в другие регионы страны отправили 7 353 человека, которые вынужденно покинули территории ЛНР, ДНР и Украины.