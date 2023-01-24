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Posted Сегодня, 11:26

Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

В Белгородском районе заканчивают возведение линии обороны

Сегодня, 11:26
Фото: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Перцев во время прямого эфира. В ближайшее время рабочие на это направление в муниципалитете не понадобятся.
Сюжет
СВО

Глава Белгородского района Владимир Перцев во время прямого эфира 23 января сообщил, что работы по возведению линии обороны уже заканчиваются. Так глава отказал местному жителю, который хотел устроиться по этому направлению.

Я благодарен, что у нас так много желающих. Но на территории Белгородского района работы этого направления (строительство оборонительных сооружений — прим. ред.), в принципе, заканчиваются. 
Владимир Перцев, глава Белгородского района

О том, на каких этапах строительства находятся другие муниципалитеты, неизвестно.

Ранее мы писали, что устроиться на работу по возведению линии обороны можно, обратившись в администрацию своей территории. За исключением теперь, видимо, Белгородского района.

Как устроиться на работу по возведению линии обороны Белгородской области?
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#Ася Дугнист#Спецоперация#Белгородская область#Белгородский район#Владимир перцев#Линия обороны#Оборонительная линия в Белгородской области#Засечная черта#СВО
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